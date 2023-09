Colpo di scena su Barbara D’Urso dopo la rottura con Mediaset: la conduttrice ha lasciato l’Italia e ha raggiunto un’altra nazione, dove la aspettano momenti sicuramente importanti. Nelle foto pubblicate dalla conduttrice tv, c’è lei decisamente molto felice, quindi avrà di fronte a sé un’esperienza da vivere tutta d’un fiato. Già nelle ore precedenti si era fatta vedere in aeroporto, in procinto di prendere un velivolo nonostante i suoi timori.

In particolare aveva scritto: “Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura…”.. E il nuovo aggiornamento è arrivato nelle ultime ore, con Barbara D’Urso che ha confermato di aver lasciato l’Italia ma il posto raggiunto non è più un’incognita. Ha svelato la città che la ospiterà prossimamente e dove si darà da fare per far parlare di lei.

Barbara D’Urso ha lasciato l’Italia: “Nuova avventura”

Inoltre, prima che Barbara D’Urso ufficializzasse il fatto di aver lasciato l’Italia, Novella 2000 ha rimarcato che ha voluto fare gli auguri a Myrta Merlino, che dal 4 settembre ha iniziato a condurre Pomeriggio Cinque: “Ora le chiavi di quella casa sono state date a Myrta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo. L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me”.

Barbara ha annunciato di essere arrivata in Inghilterra, nella capitale Londra: “Ieri il mio primo giorno di Scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… Continua…… #colcuore”. Non ha specificato cosa farà realmente né per quanto rimarrà in terra britannica, ma l’attesa sta diventando spasmodica e quel ‘continua’ fa capire che nei prossimi giorni fornirà ulteriori dettagli sul suo futuro.

E molti utenti hanno confessato di sentire molto la mancanza di Barbara su Canale 5: “Senza di lei è tutto insipido, ad maiora semper Barbara”, “Pomeriggio 5 senza di te non ha alcun senso, tornaaa”, “Brava Barbara”, “Ottima scelta”, “Pomeeriggio 5 può solo chiudere senza la tua presenza”.