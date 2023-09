Il giorno dell’esordio per Myrta Merlino è arrivato, dopo tante polemiche Pomeriggio 5 ha visto la luce nel pomeriggio di oggi 4 settembre. Di tempo per valutare il lavoro della Merlino ci sarà. Intanto si è presentata in pompa magna. Le prime parole, infatti, sono state per il suo nuovo pubblico: “Buon pomeriggio a tutti! Voglio salutare tutto il mio pubblico. Per me è come vivere la prima di uno spettacolo importante a teatro. Che emozion! Devo dire che le prime sono sempre emozionanti”.

>“Imbarazzante, rivogliamo Barbara”. Myrta Merlino, debutto da dimenticare a Pomeriggio Cinque. Pubblico furioso per quello che ha fatto in diretta (FOTO E VIDEO)

“Questa è una prima volta che non dimenticherò mai nella vita. È tutto nuovo anche per me. La prima volta a Pomeriggio 5, la prima volta che condurrò un programma che vi terrà compagnia durante le ore pomeridiane, è la prima volta per tutto, insomma. Sono emozionatissima di essere con voi, in questo studio nuovo, con tante persone e dopo il Covid, è stranissimo sentire così tanto calore umano”.





Pomeriggio 5, Myrta Merlino saluta e ringrazia Barbara D’Urso

E ancora: “Spero che questa possa diventare casa anche vostra e io farò il possibile per farvi sentire i benvenuti. Io vi prometto che vi mostrerò la passione che da anni nutro per questo lavoro, vi racconterò la realtà con rigore e rispetto e vi prometto che sarò sempre dalla vostra parte”. Davanti agli occhi delle telecamere si è rivolta, poi, direttamente a Barbara D’Urso.

In diretta ha esclamato: “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con successo e amore questo programma: ciao Barbara grazie davvero”. E chi lo sa se Barbara D’Urso avrà guardato. Certo è che il suo addio non è stato dei migliori. Nei giorni scorsi era arrivata la frecciata di Carmelita. “Le chiavi di quella casa sono state date a Mirta, alla quale va da parte mia un grande in bocca al lupo”.

“Pomeriggio5 tornerà finalmente ad avere un grande studio con il pubblico presente dal vivo, che potrà anche interagire in diretta. Verrà aumentata la durata, mezz’ora in più partendo ben prima del competitor, e verrà garantita una collocazione in palinsesto più favorevole. Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio5”. Secondo Barbara Myrta ha insomma la strada spianata.