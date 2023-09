Esordio assoluto per Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque, dopo i tanti anni di conduzione di Barbara D’Urso. Ma non sono affatto mancate le critiche alla presentatrice, soprattutto quando sul web è apparsa una foto che l’ha smascherata del tutto. Sono tutti rimasti a bocca spalancata, quando si sono accorti di ciò che era appena successo in piena diretta. E la sua nuova avventura è quindi iniziata un po’ in salita.

Myrta Merlino ha debuttato a Pomeriggio Cinque con un atteggiamento che non è piaciuto a tutti. Le critiche sono state a tratti sferzanti e lei dovrà certamente impegnarsi al massimo per riuscire ad entrare nei cuori del pubblico di Canale 5, che si era affezionato alla collega D’Urso. Proprio in riferimento a Carmelita, Myrta si è lasciata andare a delle parole molto importanti, ma ecco che gli attacchi sono arrivati puntualissimi.

Leggi anche: “Il clima è nervoso”. Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la scoperta dietro le quinte Mediaset





Myrta Merlino debutta a Pomeriggio Cinque: critiche immediate

Durante il suo discorso inaugurale, Myrta Merlino nella prima puntata di Pomeriggio Cinque ha catturato su di sé le critiche dopo essersi rivolta a Barbara D’Urso. Inizialmente ha affermato: “Che emozione, le prime sono sempre una grande emozione. Tutto nuovo per me, prima volta a Canale 5. Dal Covid non ho più avuto il pubblico, che emozione. Vi faccio una promessa: della mia vita passata professionale porterò il mio amore e il mio rispetto e sarò sempre dalla vostra parte”.

Poi a Barbara ha detto: “Voglio ringraziare Barbara D’Urso che per 15 anni ha condotto questo programma. Ciao Barbara, grazie”. Ma Myrta Merlino è stata inondata di polemiche perché avrebbe letto il gobbo, dunque secondo i più maliziosi era tutto preparato e non frutto realmente di ciò che lei provasse in quel momento. E gli utenti hanno commentato, come riferito da Gossip e Tv: “Imbarazzante”, “Quanto è cringe questa apertura”, “Ridateci Barbara”.

Inoltre, a non essere stato particolarmente gradito al pubblico è stato il suo impatto emotivo. Myrta ha utilizzato un tono un po’ ‘melodrammatico’ e ha quasi pianto. Un’esagerazione che non ha colpito il pubblico di Pomeriggio 5.