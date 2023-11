Grande Fratello 2023, piovono critiche sopra la testa di Giampiero Mughini. Il giornalista sembra essersi integrato bene nel gruppo di inquilini della casa più spiata d’Italia, eppure non ha di certo perso il suo sottile e pungente gusto per l’ironia. Lo sa bene il pubblico che ha assistito allo scontro acceso con Beatrice Luzzi, in seguito a una battuta ironica sulla pazienza del figlio Elia nel sopportare la madre. L’attrice non ha gradito per nulla l’espressione e lo ha fatto notare a muso duro. Ma poi? Il giornalista è stato ripreso anche per un’altra espressione infelice usata nei riguardi di un’altra inquilina. Il pubblico questa volta non perdona.

Giampiero Mughini criticato dopo la frase ad Angelica, il pubblico protesta e si fa sentire. L’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini vede un format unico: vip e nip riuniti sotto lo stesso tetto. Il pubblico di telespettatori si è subito dimostrato molto curioso di seguire le vicende in casa, ancor più se nel cast di concorrenti è rientrato anche il noto giornalista dalla battuta sempre pronta.

Giampiero Mughini non è di certo un personaggio che passa inosservato, e infatti dal suo ingresso in casa ad oggi, i riflettori sono sempre rimasti ben accesi su di lui. Prima lo scontro con Beatrice Luzzi, poi è la volta di Angelica. Il pubblico questa volta si è schierato contro il giornalista. Tutto è successo durante la cena di Halloween quando il giornalista rivolgendosi a Beraldi ha detto: “Hai un futuro da z***ola”, commentando il vestito indossato.

Angelica non ha di certo gradito l’espressione e lo ha fatto immediatamente notare, unitamente al disappunto di altri concorrenti, come Jill Cooper che ha dichiarato che “le parole hanno un peso”. Giampiero Mughini a questo punto ha replicato: “Le parole sono neutre e vengono caricate dal significato tu gli dai, qualsiasi parola è neutra. Chiaro? Qualsiasi è così, nella lingua italiana così come altrove”.

Poi il giornalista ha voluto precisare l’intenzione che ha avuto nel proferire quella frase: “Assolutamente buffonesca, per scherzare con un’amica. Una parola ironica e autoironica, pronunziata a scherzare con l’amica più grande che ho in quella casa. Quindi è pazzesco attribuire a quella parola un significato di veleno, di appunto, di critica o aggressività. Io mi sento offeso da questo e da quello che avete detto”.