Grande Fratello 2023, scontro acceso tra i due vip della casa. Caratteri non sempre compatibili, punti di vista che non sempre si incontrano: davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini le situazioni fanno presto a degenerare. Protagonisti indiscussi dell’acceso confronto delle ultime ore proprio loro, i colossi, ovvero Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini. Il motivo? Nel giro di poco tempo la situazione stava del tutto degenerando. Volano parole grosse tra gli inquilini della casa.

Beatrice Luzzi contro Giampiero Mughini, volano parole grosse nella casa del Grande Fratello 2023. Non sempre ci si trova, nella vita così come nel corso di una convivenza forzata com’è quella tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. E lo sanno bene i due vip, che nelle ultime ore si sono reciprocamente liberati di ciò che pensano realmente.

Tensione altissima in casa, l’attrice tanto acclamata dal pubblico non regge e si lascia andare a un duro sfogo contro il giornalista. Tutto è partito da Giampiero Mughini che sembra si sia dimostrato per nulla d’accordo con la nomination di Alex Schwazer. E nel discorso è entrata proprio Beatrice Luzzi. Normale scambio di punti di vista? In un primo momento si, poi la situazione è degenerata.

Mughini e e la Luzzi hanno proseguito nella discussione fuori in giardino, ciascuno sollevando la propria opinione in merito all’argomento delle nomination. Beatrice è apparsa fin da subito ferma nella propria posizione e con nulla da rimproverarsi. Ma per spiegare l’atteggiamento dell’attrice nei riguardi di Mughini è necessario fare un passo indietro e tornare al momento della cena di Halloween. Tutto procedeva al meglio fino a quando Mughini non ha tirato in ballo il figlio dell’attrice, Elia. Il giornalista, forse con toni ironici, ha voluto sottolineare quanta pazienza abbia avuto il ragazzo nel sopportare la madre.

Le ultime nomination hanno fatto discutere… Saette incrociate tra Giampiero, Alex e Beatrice. #GrandeFratello pic.twitter.com/0BccL3ljMw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2023

Una frase che di certo Bea non ha per nulla gradito e che, nonostante le scuse di Mughini, Beatrice Luzzi non dimentica: “Attento perché io la prossima volta faccio partire uno schiaffo, Mughini o non Mughini”. Giampiero ha ribadito le scuse facendo un passo indietro: “L’abbiamo risolta abbondantemente”. Insomma, l’attrice deciderà di perdonare il giornalista? È ancora tutto da scoprire.