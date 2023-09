Polemica improvvisa sul Grande Fratello, infatti un concorrente è stato accusato dal web di essere raccomandato da un vip della tv. E quindi si troverebbe lì solo grazie a questa persona, che potrebbe aver agevolato il suo ingresso nella Casa. Ovviamente siamo nel campo delle indiscrezioni, ma è venuta fuori una foto che conferma comunque questa conoscenza tra i due. E ora c’è grande curiosità per capire se si discuterà di questo tema in futuro.

Dunque, siamo in attesa di eventuali altre informazioni, ma a parlare di questa situazione è il sito Tag24. Al Grande Fratello c’è un concorrente, che è stato definito raccomandato a causa della sua amicizia con una personalità nota del piccolo schermo, il quale è stato recentemente protagonista in una delle trasmissioni di maggiore successo di Mediaset. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo gieffino.

Leggi anche: “È già fuori di sé”. GF 2023, Fiordaliso già rischia grosso: “Richiamata 5 volte in confessionale”





Grande Fratello, un concorrente è raccomandato? La foto

Secondo quanto sviscerato da Tag24, dentro la casa del Grande Fratello un concorrente potrebbe essere stato raccomandato da un ex volto di Uomini e Donne. Proprio sul profilo Instagram del nuovo gieffino, entrato nella seconda puntata del 15 settembre, è possibile trovare questa foto che lo ritrae insieme al famoso. Entrambi hanno avviato un’attività insieme, infatti hanno deciso di lavorare insieme in un centro sportivo: “Manca poco all’apertura del nostro centro 20′ training lab a Roma. Possiamo dirvi che sarà in via Terni 86”.

Parliamo del concorrente Claudio Roma, che si è fotografato insieme all’ex fidanzato dell’ex tronista di UeD, Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini. Proprio quest’ultimo gli ha anche scritto sui social: “Spacca tutto fratellino”, per dare il suo sostegno in questa esperienza tv. Tag24 ha anche ricordato un po’ la vita di Claudio: ha 34 anni, ha una laurea in Veterinaria però è imprenditore nell’ambito del wellness. Ha avuto un passato completamente, essendo anche stato tratto in arresto.

Nella sua presentazione Claudio Roma ha raccontato così i momenti difficili in gioventù: “Avevo 16-17 anni e ho preso una strada sbagliata. Quello è stato il momento più basso della mia vita. Quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto, o vai allo sbaraglio o hai la forza. Ho pagato caro, ho fatto servizi sociali e volontariato”.