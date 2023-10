Puntata che si annuncia bollente quella di stasera al Grande Fratello 2023, dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppia un nuovo caso legato ad un concorrente che in queste ore sta facendo molto parlare di sé. Stasera, intanto, è in programma una nuova eliminazione: una nuova scrematura che porterà ad un ridimensionamento degli equilibri all’interno della casa. Tra i protagonisti più attesi c’è Giuseppe Garibaldi protagonista ieri, domenica 8 ottobre, di un bacio tutt’altro che rubato con Beatrice Luzzi.

Garibaldi che secondo alcuni inquilini non sarebbe troppo sincero. il bidello calabrese ha ammesso di volersi vivere questa conoscenza, seppur conscio della situazione che la Luzzi ha fuori, essendo madre di due ragazzi. Nonostante questo però, Massimiliano è convinto che a restare scottata da tutta questa vicenda sarà proprio la Luzzi.





GF 2023, Giuseppe Garibaldi sul piede di guerra: Faccio un casino

Spiega Massimiliano: “Secondo me Bea prende una tranvata… Si è affezionata molto. A lei piace, ma per lei è difficile perché ha due figli a casa… Ma non sta facendo assolutamente niente di male, anzi!”. E tanti i commenti che fioccano: “Non sta facendo nulla di male, già in passato aveva detto che secondo lei Garibaldi era il più bello. Ha trovato una simpatia in una casa in cui tutti le davano contro. Non sta sbavando o é in calore come qualcun altro”.

Proprio Garibaldi è protagonista di un’altra polemica. Anita, in qualche modo, avrebbe “smascherato” la strategia di Garibaldi. Parlando con Heidi e Ciro, la Lui ha svelato di aver sentito Garibaldi dire in magazzino: “Io faccio il panico lunedì, succede un macello”. Queste le parole del bidello nella prospettiva di nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello.

Mai avrei pensato ma mi tocca dar ragione a Samira. Qua il garibaldino non la racconta giusta con la dinamica di Beapic.twitter.com/UQ9Dn4AXB4 — Ma chi cazzo ti conosce Ale🎃 (@chicazzoseiAle) October 8, 2023

Il pubblico per ora è tutto per lui. “Lui è l’unico che ha veramente fatto il provino un ragazzo semplice e vero. È stato scelto chiaramente solo per il suo nome ma dietro c’è un’anima buona, un cuore grande e un cervello che funziona”. “Porta sempre il sorriso sto ragazzo. L’ unico che mi è sempre piaciuto, il più puro, l’unico che cerca di portare semplice spensieratezza e non atteggiamenti negativi. Il mio preferito”.