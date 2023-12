Grande Fratello 2023, l’incontro con mamma Marcella. La gieffina non ha vissuto un momento troppo facile e infatti i risultati si sono visti. Gli autori del programma hanno infatti ben pensato di farla incontrare con la madre, Marcella Bonifacio, che di certo non si è lasciata sfuggire l’occasione di mandare alcune frecciatine a Mirko Brunetti. Un incontro pensato dunque per il bene e la felicità di Greta, che però è divenuto scenario di lacrime.

La mamma di Greta Rossetti contro Mirko Brunetti davanti alle telecamere del GF. Il cuore di una madre sente in qualsiasi momento di cosa i propri figli avrebbero bisogno per essere felici. E Marcella infatti lo sa molto bene a proposito della figlia Greta. La donna, che ha incontrato a sorpresa la gieffina, non ha potuto trattenere le sue perplessità e preoccupazioni.

La mamma di Greta Rossetta contro Mirko Brunetti. L’ex gieffino risponde, Greta scoppia in lacrime: “Basta!”

“Ho sempre considerato mia figlia un angelo e credo che lei è quella che ha pagato le conseguenze, ma ha riportato all’unione di quei due ragazzi. Chi ha subito siamo noi, mia figlia non merita tutto questo.Sei stata l’angelo riparatrice di questa coppia, Mirko con me non si è comportato bene con me fuori. Non è stato corretto”, ha ribadito Marcella davanti alle telecamere della trasmissione.

Queste parole sono andate incontro alla replica di Mirko che ha preferito mantenere i toni pacati: “La sorpresa è per Greta ed è giusto che non si parli di me, mi dispiace che sminuisce l’amore che c’è stato tra noi. Fuori ho detto Mi dispiace per Greta e confermo Mi dispiace per Greta”. Ma nel corso dell’incontro con la madre, Greta sembra aver voluto tenere Mirko estraneo al momento.

Greta non è né l’ombra di un mezzo uomo né di una coppia finita, è molto di più. è sensibile e coraggiosa, ha parlato della sua storia, ma per voi rimane quella “rifatta che ha rubato il ragazzo a P”. fatevi un esame di coscienza stasera #GrandeFratello

pic.twitter.com/shcVjgHNgq — auro ౨ৎ bimba di vitto (@wwantyourbelly) December 24, 2023

“Questo è il nostro momento, queste cose vedetevele fuori. Sono sei mesi che parliamo sempre di Mirko. Per favore non ce la faccio più a stare dentro questa cosa, voglio che si parli solo di Greta, ha detto la gieffina tra le lacrime. Marcella, dal canto suo, in qualità di madre, ha comunque voluto mettere la figlia nelle condizioni di riflettere ulteriormente: “Io sono già passata fuori male per le trappole che fanno loro. Non posso parlare così davanti a Greta perché ha già subito queste violenze verbali nella vita e le vengono gli attacchi di panico e sviene. Mia figlia è quella che deve passare male perché lui deve avere il suo hype… Esci di qui”.