Una splendida notizia è arrivata dall’esterno del Grande Fratello e riguarda Beatrice, che da alcuni giorni è uscita dal reality show per motivi di carattere personale. Ci sono state informazioni ufficiali dal suo staff, infatti che l’anziano padre dell’attrice ha avuto un incidente e quindi lei si è accertata delle sue condizioni di salute. Ora ecco giungere una notizia molto bella per la donna.

Nella casa del Grande Fratello si fa sentire eccome l’assenza di Beatrice, infatti anche coloro che non vanno certamente d’accordo come Anita hanno sottolineato che la sua mancata presenza è abbastanza rilevante. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime ore e che tipo di comunicazione è stata data in anteprima dal sito Novella 2000.

Leggi anche: “È successo un casino…”. Perla attira l’attenzione di tutti al Grande Fratello: la scoperta che coinvolge anche Greta





Grande Fratello, bella notizia per Beatrice dopo l’uscita dalla casa

In attesa di capire quando potrà tornare al Grande Fratello, su Beatrice è stata data una news veramente molto interessante. Non possiamo dire la stessa cosa su concorrenti come Monia, Letizia, Rosy, Rosanna, Fiordaliso e Federico, nonché anche su Paolo, Massimiliano e Marco, i quali non hanno avuto un giudizio favorevole da parte dei numerosi telespettatori.

Il riferimento è ai sondaggi del preferito del GF nella 15esima settimana. E ancora una volta, nonostante non sia presente da alcuni giorni nella casa, Beatrice è stata in grado di ottenere il primo posto con il 55% dei voti. Podio per Perla e Greta, rispettivamente seconda e terza, ma molto distanziate dalla coinquilina col il 14% e il 5% delle preferenze del pubblico.

Bene comunque Anita, Garibaldi, Grecia e Vittorio che hanno conquistato insieme il quarto posto a pari merito. Capiremo stasera qualcosa in più su Bea, nel momento in cui prenderà la parola Alfonso Signorini.