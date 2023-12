Al Grande Fratello Perla Vatiero è ormai ambientatissima. Sta anche ricucendo con Greta Rossetti, l’ultima fidanzata del suo ex Mirko Brunetti anche se negli ultimi giorni ha fatto una scenata di gelosia all’amica Letizia Petris che si era fatta prestare un vestito da lei. C’era anche la ex tentatrice in salone, dove Perla ha di nuovo fatto il nome di Mirko con Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese raccontando degli episodi inediti di quando erano una coppia.

“Poi c’era una chat che dici lo fai perché ci sono gli amici – ha raccontato riferendosi agli inizi della storia – Messaggi come ‘raga ma dove siete? io mi sono scocciato di limonare!’. Si era pure scocciato di questo. Io ci rido sopra ora. Aveva 21 anni, però a me la cosa che mi ferì fu la vacanza condivisa insieme, perché per me era importante. Io non lo conoscevo da 5 mesi ma molto di più. Quindi quando sono andata a vedere queste chat è successo un casino…”.

GF, Perla e i retroscena inediti su Mirko

E poi: “Il giorno dopo mi mandò un messaggio bello. Ma noi donne facciamo paura e dunque mi ponevo le domande, dato che mi scriveva quelle cose mentre stava in vacanza e non poteva capirlo. Era un messaggio d’amore, ma sembrava più di sensi di colpa. Presi le chat per confrontarle”.

Spesso, ha continuato a raccontare Perla, è rimasta sveglia ad aspettare Mirko anche fino alle 5 del mattino, cosa che ora probabilmente non farebbe più. Riconosce però di aver detto anche lei delle bugie in passato, ma precisando “mai con i ragazzi”: “Io pure le ho dette eh. Mi scordai il telefono nella macchina sua, quando lui andò a lavorare… Mi rassicurava che l’aveva lui”.

“Ci sta perché pure io le ho dette le bugie, ma mai riguardo ragazzi”



“Persi 3kg perché lasciai il mio telefono nella sua macchina” 😂

#Perletti #Perlytas pic.twitter.com/W7Ee1SyGsG — grandeocchiello (@grandeocchiello) December 22, 2023

“E io che mi dicevo che se avesse aperto la chat con la mia migliore amica Gelsomina sarebbe stata la fine…”. E poi pare che Mirko l’abbia pure aperta. Il racconto di Perla, che giorni fa ha anche scritto una lettera all’ex, ha tenuto incollati i coinquilini. Persino Greta, che è apparsa molto curiosa di scoprire le bravate fatte dall’ex coppia quando stava insieme.