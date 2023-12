Colpo di scena al Grande Fratello. Nella puntata in diretta del 23 dicembre ci saranno infatti gli arrivi di altri due nuovi concorrenti. La notizia ufficiale è stata fornita direttamente da Mediaset con un comunicato ufficiale ed è un vero e proprio regalo di Natale, dato che nessuno se l’aspettava. Sappiamo anche chi sono coloro che varcheranno la fatidica porta rossa.

In attesa di capire se e quando Beatrice farà ritorno al Grande Fratello dopo l’uscita temporanea per motivazioni personali, il reality a sorpresa ha annunciato due nuovi concorrenti. Possiamo subito darvi un primo dettaglio, ovvero che si tratta di due uomini. E c’è grande curiosità per comprendere come possano stravolgere qualche dinamica del programma.

Leggi anche: “Sì, è proprio lei”. Beatrice, la notizia più bella arriva direttamente dal Grande Fratello





Grande Fratello, arrivano due nuovi concorrenti: chi sono

Nella casa del Grande Fratello giungerà quindi questa comunicazione inaspettata da parte di Signorini, che informerà i gieffini dell’ingresso di due nuovi concorrenti. Effettivamente il conduttore non aveva mai smentito la possibilità che il cast fosse rimpolpato ancora di più, ma nessuno si attendeva questa novità proprio a ridosso di Natale. E chissà come reagiranno gli altri.

Uno dei due ad entrare sarà Sergio D’Ottavi, che lavora come imprenditore. Lui dovrebbe avere una trentina di anni e non è molto famoso sui social, dove ha meno di 1000 follower su Instagram. Le sue passioni, come riferito dal sito TvBlog, sono il mare, i viaggi, fare surf e avere una vita notturna. Adora anche il mondo culinario, infatti è disponibile come chef in eventi privati.

L’altro nuovo gieffino sarà Stefano Miele, stilista e amico dell’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi. Lui è anche direttore creativo di un brand di moda molto famoso e ha un’azienda di nome Haus of Honey.