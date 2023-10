Grande Fratello 2023, fuori la confessione a Giuseppe. Nella casa più spiata d’Italia i concorrenti cominciano a vedere in Bea una concreta ‘rivale’. Da quando l’attrice ha fatto il suo ingresso in casa, i compagni di gioco non sono mai riusciti a interpretare con chiarezza il suo carattere e ci spiegherebbe la puntuale presenza in nomination. Nonostante questo, però, la concorrente continua a uscire dal televoto sempre ‘salva’ e anche con percentuali di voto notevoli. Sale, dunque, il timore degli altri inquilini…

La confessione di Fiordaliso a Giuseppe, c’è di mezzo Beatrice Luzzi. L’attrice continua a essere chiacchieratissima tra i concorrenti in gara. Bea è riuscita a conquistare il cuore del pubblico a casa, ma meno quello dei compagni di gioco che, di nomination in nomination, ricevono di volta in volta la prova dell’apprezzamento dei telespettatori nei suoi riguardi.

Leggi anche: “Studio spento”. Un altro programma al posto del Grande Fratello, la decisione





La confessione di Fiordaliso a Giuseppe, c’è di mezzo Beatrice Luzzi: “Ma è possibile?”

Anche nel corso dell’ultima messa in onda, Massimiliano Varrese ha ammesso di aver comunque raggiunto un ottimo risultato contro la ‘sfidante’ in nomination. Massimiliano Varrese era convinto di vincere sulla Luzzi con il pieno delle votazioni. Peccato che sia poi rimasto deluso di fronte al 66% dei voti arrivati per Bea contro il 34%. “Guarda che sono arrivato lì al televoto è un ottimo segno. Con il background che ha lei nelle nomination. Un ottimo segno. Significa che la prossima scavalco. Ma io lo sapevo. Lunedì, eh. Vi è piaciuto il confronto?”, ha replicato l’attore.

E nelle ultime ore, poi, fuori anche la confessione di Fiordaliso a Giuseppe. La cantante dialogava in giardino in compagnia di Anita e Giuseppe quando ha detto: “Ti devo dire la verità o una bugia? Come sono andate le altre?”, e Anita ha dunque risposto: “Il vento può cambiare zia”. Considerazioni a cui anche Giuseppe si è aggiunto dicendo la sua:“È possibile che le può andare sempre tutto bene?”.

Fiordaliso: “Ti devo dire la verità o una bugia? Come sono andate le altre” (Bea è sempre stata salvata)

Anita:“Il vento può cambiare zia”

Giuseppe:“È possibile che le può andare sempre tutto bene?”



GIUSEPPE SI LE VA TUTTO BENE ✨🔥#grandefratello #gf

pic.twitter.com/BfLhTFNHMl — La Francesca🌻 (@_Francesca17_) October 27, 2023

E a proposito di Giuseppe e il suo rapporto di convivenza con Bea, nelle ultime ore il pubblico ha assistito a un netto declino della situazione. L’attrice ha messo un muro dopo la confessione su Samira Lui. E il muro invalicabile è scattato nel momento in cui ha sentito Giuseppe parlare male alle sue spalle, tirando addirittura in ballo i suoi figli e il suo modo di essere mamma. Difficile che lo perdonerà, ha detto l’ex volto di Vivere che è rimasta molto delusa nel sentire quelle frasi.