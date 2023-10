Grande Fratello 2023, stop al doppio appuntamento. Stando alle ultime indiscrezioni è in arrivo un’importante novità per il reality di Alfonso Signorini. Questa edizione ha già presentato tante sorprese rispetto al passato. Stop agli influencer, basta con il trash, dentro persone comuni insieme ai vip. In un primo momento il pubblico è sembrato un po’ freddo e recentemente le cose non vanno molto meglio.

Diversi i problemi che Alfonso Signorini ha dovuto affrontare dalla mancanza di dinamiche alle storie che non decollano. Poi ci ha pensato Beatrice Luzzi ad accendere la Casa con il suo flirt con Giuseppe Garibaldi. Una storia che però è durata davvero poco e fin da subito c’è stato chi ha pensato che fosse tutta una montatura. Per non parlare della storia-non storia tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Adesso sul pogramma arriva una voce che preannuncia una clamorosa novità.

Grossa novità in arrivo: stop al doppio appuntamento del GF

Dopo aver raggiunto il 20% di share nella tredicesima puntata gli ascolti del GF sono tornati bassi, intorno al 14%. Pochi giorni fa ci sarebbe stata la telefonata di Pier Silvio Berlusconi agli autori: “Arriva la chiamata di Pier Silvio in puntata, gli autori iniziano ad allarmarsi. Successivamente iniziano i dialoghi con Massimiliano Varrese , gli autori non sembrano essere per nulla contenti di quanto accaduto, soprattutto tra i vertici. Si valuta l’intervento di Signorini per redarguire i comportamenti nei confronti di Beatrice, nel frattempo Signorini aveva già lasciato lo studio. Emerge l’insoddisfazione in merito all’andamento del reality show”.

In questo clima arriva la notizia che il Grande Fratello non andrà più in onda il lunedì, ma solo il giovedì. A darla è il profilo twitter Master-CiaoMaurizio e al momento non ci sono conferme: “CLAMOROSO da dicembre il #Grandefratello non andrà più in onda il lunedì, dove arriverà #Zelig“. Dunque l’ipotesi è che a partire da dicembre al posto del GF il lunedì su Canale 5 in prima serata andrà in onda la nuova stagione di Zelig.

da dicembre il #Grandefratello non andrà più in onda il lunedì, dove arriverà #Zelig#ascoltitv — Master-CiaoMaurizio (@MasterAb88) October 27, 2023

Secondo il listino pubblicato da Publitalia, a dicembre il #GrandeFratello andrà in onda solo il giovedì, senza dunque l’appuntamento del lunedì. pic.twitter.com/LjjI2dcJnZ — Trash Italiano (@trash_italiano) October 27, 2023

Il tweet ha suscitato parecchie interazioni e commenti. C’è chi sottolinea: “Come dicevo sotto un precedente post è una decisione abbastanza discutibile perché il #grandefratello fa più ascolti al lunedì ma chi come me ha qualche anno in più ricorderà che la collocazione originaria del reality era proprio il giovedì sera“. Arrivano inoltre conferme: “Secondo il listino pubblicato da Publitalia, a dicembre il #GrandeFratello andrà in onda solo il giovedì, senza dunque l’appuntamento del lunedì” scrive Trash Italiano.

