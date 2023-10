Ieri sera grandi emozioni durante la diretta del Grande Fratello. Tante le sorprese per gli inquilini della casa più spiata d’Italia ma anche tanti colpi di scena, come il risultato della nomination in cui erano finiti Massimiliano Varrese e la sua acerrima nemica Beatrice Luzzi. I due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello si sono sfidati grazie al televoto aperto lunedì e a farne le spese è stato l’attore.

Beatrice Luzzi, infatti, ha stravinto con una percentuale di 66% quasi, doppiando il suo avversario, votato dal 34% del pubblico. Un risultato netto per tutti tranne che per Alfonso Signorini, che, nel tentativo di confondere anche gli inquilini all’interno della casa, si è complimentato con l’attore per il risultato ottenuto.

Grande Fratello, il particolare del peluche regalato a Massimiliano Varrese

“Massimiliano è stato un televoto molto combattuto, hai ottenuto più della metà dei voti”, ha detto Alfonso Signorini rivolgendosi a Massimiliano Varrese, che in realtà ha ottenuto appena il 34% di preferenze dal pubblico a casa. Le percentuali hanno parlato da sole e come già osservato dai social, il ”sentiment” dal mondo social è chiaro: Beatrice Luzzi è la preferita di questa edizione del Grande Fratello.

I due concorrenti sono i grandi protagonisti del Grande Fratello e in questo periodo hanno avuto modo di scontrarsi diverse volte, mostrando entrambi un carattere forte e deciso. Durante la puntata in diretta di giovedì 26 ottobre, Massimiliano Varrese ha mostrato anche un altro lato del carattere e questo è stato possibile grazie alla sorpresa fatta dalla figlia Mia, che gli ha scritto una lettera e inviato un peluche.

Massimiliano fa il suo ingresso in Studio… il momento della verità si avvicina e stiamo per scoprire chi ha avuto la meglio al televoto tra lui e Beatrice. #GrandeFratello pic.twitter.com/7WpwNFABt6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 26, 2023

E proprio il peluche regalato a Massimiliano Varrese dalla figlia avuta dall’ex moglie Valentina Melis ha incuriosito il pubblico del Grande Fratello (Il video). “Ti mando un pupazzo, così se ti manco abbracci il pupazzo e senti la musica e ti addormenti. Ti ricordi quando mi raccontavi le storie? Quando andavamo al mare insieme e nuotavamo insieme? Ciao papà, ti amo”, ha scritto la bimba al papà e quando la telecamera del Grande Fratello ha mostrato il peluche, tantissimi utenti social hanno notato un particolare molto curioso: il peluche ha un vestito molto simile a quello indossato da Beatrice Luzzi.