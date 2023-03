La bella sorpresa di Guendalina Tavassi per il fratello Edoardo Tavassi. Il giovane, protagonista del GF vip 7, è all’interno della casa e non può avere rapporti con l’esterno. Così la sorella, per manifestargli tutto il suo amore, ha preso un megafono e ha iniziato ad urlare fuori dalle mura della casa di Cinecittà. È stata direttamente la donna a pubblicare il video della sua dedica sui social.

Il problema è stato soltanto uno: ovvero che il fratello non abbia capito molto bene cosa lei abbia effettivamente detto, travisando il suo messaggio. Guendalina ha poi raccontato di essere persino rimasta senza voce dopo aver urlato quelle cose al fratello (che oltretutto non ha compreso nulla). Chiaramente le urla di Guendalina si sono sentite nel cortiletto della casa del GF Vip. E naturalmente il momento è stato mostrato dalle telecamere che, in quel momento, inquadravano proprio Edoardo Tavassi.

Leggi anche: “No, non ci posso credere”. GF Vip, dentro l’armadio con Onestini, poi Oriana resta di pietra





La bella sorpresa di Guendalina Tavassi per il fratello

Eppure, nonostante ci abbia messo tutta la sua attenzione per cercare di comprendere le parole, il concorrente ha travisato tutto e ha pensato che potesse essere un messaggio rivolto ad Antonella Fiordelisi da parte dei Donnalisi. Proprio così. A quel punto però, quando Guendalina stava urlando ancor più forte, la produzione ha alzato la musica a palla nella casa. Guendalina non è sempre in linea con le decisioni del GF Vip, ma sostiene in ogni istante il fratello.

È stata molto critica con Signorini e la produzione, dopo l’ingiusta, parole sue, ammonizione del fratello per comportamenti scorretti. Guendalina Tavassi non ha visto di buon occhio anche l’espulsione di Edoardo Donnamaria e si è molto arrabbiata con la trasmissione. Anche quest’ultimo, nelle scorse ore, si è recato fuori dal GF Vip per urlare con un megafono alla sua Antonella Fiordelisi.

Chiaramente la giovane si è commossa nell’ascoltare la voce amplificata del suo amore e ha deciso di prendere una decisione che sembra affrettata agli occhi di molti. Più tardi proprio la Fiordelisi ha chiesto ad Edoardo: “Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare”.

Leggi anche: “Appena esco di qui…”. GF Vip, la sorpresa di Edoardo Donnamaria per Antonella. Poi la promessa (choc)