Incredibile novità in arrivo per Gerry Scotti, che è stato avvistato insieme al noto collega e quindi sarebbe pronto per un nuovo progetto. Non siamo in presenza di annunci ufficiali, ma queste foto apparse su Instagram hanno fatto il giro del web e ora tutti stanno sognando ad occhi aperti. Una vera e propria bomba, che permetterebbe alla tv italiana di vedere insieme un duo di livello assoluto. Il pubblico è infatti già impazzito.

Gerry Scotti si è fatto fotografare col collega e il nuovo progetto sembra essere dietro l’angolo. Questa è sicuramente una delle notizie più sensazionali della giornata di giovedì 7 settembre. Tutto è successo all’improvviso, quando i fan hanno aperto i social dei due conduttori. Praticamente in contemporanea hanno pubblicato questo post, che potrebbe essere un chiaro indizio su ciò che succederà nei prossimi mesi.

Gerry Scotti col collega: nuovo progetto in arrivo?

Le immagini di Gerry Scotti in compagnia del collega sono diventate virali in pochissimo tempo e il nuovo progetto per il padrone di casa di Caduta Libera potrebbe essere ufficializzato anche tra non molto. I due sono stati immortalati, mentre si trovavano seduti a tavola e i due hanno finto di essere stati fotografati dai paparazzi. L’altro presentatore ha aperto la bocca in segno di sorpresa, Gerry invece si è coperto la faccia per evitare di essere ‘smascherato’. Ovviamente si è trattato di uno sketch.

Gerry Scotti era a tavola con Amadeus e quindi subito si è pensato ad un’ospitata del presentatore Mediaset al prossimo Festival di Sanremo, l’ultimo condotto da Amedeo Sebastiani. Gerry ha commentato ironicamente: “Eh, niente…ci hanno beccati!” e ha subito taggato il collega. Quest’ultimo ha scritto nella didascalia: “Beccati…colazione in compagnia di Gerry Scotti“. Poi c’è stata la replica del volto dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi: “E adesso chi lo dice a Giovanna?”.

E i follower si sono scatenati: “Zio Gerry a Sanremo?”, “Non succede, ma se succede…”, “Mamma mia, Gerry a Sanremo sarebbe un sogno. Uno dei conduttori più simpatici e professionali”, “Ti prego Ama, regalaci questo sogno”.