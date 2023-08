Una pura meraviglia per gli occhi dei suoi fan. Si può sintetizzare così la reazione della gente all’ultima attività social di Gerry Scotti. L’amatissimo conduttore televisivo ha infatti pubblicato una foto bellissima insieme a sua nipote Virginia, che gli ha permesso di diventare nonno poco meno di tre anni fa. Da quando lei è entrata a far parte della famiglia, il presentatore ha letteralmente perso la testa ed è totalmente pazzo di amore.

Non poteva ricevere un regalo più bello e il suo immenso affetto è stato dimostrato anche nelle scorse ore. Gerry Scotti ha fatto emozionare migliaia di follower per la sua foto assieme alla nipote Virginia, che ha conquistato solo like e complimenti. Mai come stavolta tutti gli hater sono rimasti in silenzio perché davvero non c’era nulla da criticare. Abbiamo semplicemente assistito ad un momento privato dell’uomo, che è stato condiviso con felicità con i suoi ammiratori.

Gerry Scotti commuove tutti con la foto insieme alla nipote Virginia

Anche per il volto di Mediaset è tempo di sfruttare ancora gli ultimi giorni di agosto e quindi di estate, prima di riprendere a lavorare duramente per la prossima stagione televisiva. E Gerry Scotti non poteva che trascorrere del tempo prezioso con lei, con la sua amata nipote Virginia, che tra l’altro ha proprio preso il nome da lui. Un vero e proprio omaggio del figlio Edoardo Scotti, che ha concepito la bimba con la sua dolce metà Ginevra Piola.

Gerry ha giocato con la bambina, lanciandola con enorme tenerezza all’interno dell’acqua della piscina. Ha scelto un commento in inglese per descrivere le sue emozioni: “Isn’t she lovely?“, ovvero: “Lei non è adorabile?“. Ed effettivamente lo è eccome, così come è straordinariamente amorevole il nonno. Tra i messaggi ce n’è anche uno scherzoso di Rudy Zerbi: “Occhio, che se la lanci così arriva a Fregene”.

Nel gennaio scorso Gerry Scotti ha anche annunciato di essere diventato nonno per la seconda volta con l’arrivo del nipote Pietro. Si tratta del secondogenito sempre del figlio Edoardo, che è venuto alla luce alle 18.10 del 10 gennaio.