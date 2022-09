Attivissima sui social Georgette Polizzi si è lasciata andare ad uno sfogo che prende di mira il marito. Sono stati mesi turbolenti per l’ex protagonista di Temptation Island. Lo scorso luglio era tornata in ospedale. “Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire. Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei. #nonsimollauncazzo”, scriveva.



La nascita della bimba e prima il matrimonio con Davide Tresse le hanno dato una grande forza. A Davide proprio si rivolge con un dolce e simpatico ultimatum. “Sono una mamma e oggi voglio raccontarvi gran parte di quello che nei social non si vede. In queste due settimane, in cui mi sono trovata da sola, senza aiuti a seguire lavoro, casa, famiglia e piccole Sole ho vissuto quello che molte mamme vivono tutti i giorni”.





Georgette Polizzi, ‘sfogo’ social nei confronti del marito



“Arrivi a casa sfinita la sera, tuo marito ti cerca perché ha voglia di intimità, ma l’unica cosa che riesci a fare é crollare sul divano dalla stanchezza. In pausa pranzo ti trovi a mangiare un deliveroo in velocità, i peli delle tue gambe per non parlare del resto fanno concorrenza alla foresta amazzonica. Dormire in due stanze diverse diventa una routine, soprattutto se lui russa e tu hai bisogno di dormire e riposarti. Avendola 24h su 24 a volte capita che ti distrai un secondo e lei cade e batte la testa e ti senti una cattiva madre per il resto della giornata”. (Leggi anche “Cosa mi ha fatto”. Lulù Selassié spiffera tutto su Manuel Bortuzzo)

“Ti rendi conto che fai la spesa e dondoli anche il carrello come se fosse un passeggino. Sembra che Sole abbia un sensore, appena la addormento e inizio a dipingere lei puntualmente si sveglia. Quando arrivo a casa invece del mio calice di vino e i discorsi con le mie amiche, mi ritrovo a vagare come una matta, sempre con il mio calice di vino, mentre faccio lavatrici, preparo il brodo, sistemo i suoi giochi, organizzo le cose per il giorno dopo”.



“L’intimo appaiato non so più cosa sia. Finisco di lavorare la sera e mi ritrovo a fare le passeggiate con Sole che il cammino di Santiago mi fa un baffo. Mi sono trovata a cambiare pannolini nei posti più improponibili: bagagliaio dell’auto, scrivanie, pavimenti e chi più ne ha più ne metta.. Le discussioni con il Momo sono all’ordine del giorno e la colpa é sempre solo una: la stanchezza. Puntualmente con la faccia da pazza gli dico: “Guarda che io sono esaurita, non ce la faccio più. O ti dai una mossa o me ne vado con Sole!”Quante mi capiscono? Non fatemi sentire sola.”

