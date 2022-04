Questa meravigliosa bimba ha solamente un mese di vita, ma sta già entrando nella storia. Infatti, è innanzitutto una figlia vip ma soprattutto sua madre ha deciso già di lanciarla nel mondo dei social network. Come è possibile osservare su Instagram, la piccola ha già un proprio account personale, anche se inevitabilmente i post sono pubblicati dalla donna. E i follower hanno risposto in maniera straordinaria, infatti sono veramente tantissimi i mi piace e i commenti sotto gli scatti.

Proprio nella giornata del 21 aprile i suoi genitori hanno potuto festeggiare il suo primo mese di vita e il volto della televisione ha voluto dedicarle un lungo e commovente messaggio: “Seduta su questa poltrona in questa stanza per le terapie penso a te. Fisso un angolo di questa stanza d’ospedale ,che in realtà è stata arredata per sembrare accogliente, ma non vedo ciò che c’è, il mio sguardo fisso nel vuoto mi porta a te. Rivivo i momenti ti hanno catapultato nella mia vita. Ripenso al primo istante che la tua pelle ha baciato la mia facendo improvvisamente scorrere linfa di vita nelle mie vene”.





Sole Tresse, figlia di Georgette Polizzi, ha già un profilo Instagram

Poi il post della mamma sulla piccola Sole è proseguito così: “Tu Sole, così piccola e indifesa in realtà mi hai insegnato cos’è veramente la forza. In questo mese ho fatto cose che non avrei mai pensato di fare e le ho fatte per te e grazie a te . È già passato un mese e mi chiedo come sia successo?!? Mi sembra ieri quando ho sentito il tuo pianto la prima volta , mi sembra ieri quando ho potuto respirare a pieni polmoni il profumo della tua pelle . Un mese di noi Piccola Sun flower, (come ti chiamo nei nostri momenti di intimità ), un mese di amore infinito”.

La bambina in questione è Sole Tresse, ovvero la figlia di Georgette Polizzi e Davide Tresse. Georgette Polizzi, nota per aver preso parte al reality show ‘Temptation Island’ e oggi imprenditrice, ha voluto dunque aprirle il suo profilo social. Sono bastate davvero poche ore per avere una marea di complimenti da parte dei follower, che amano alla follia sua figlia. A scrivere i post è dunque la mamma famosa, che anche sull’account social personale non fa altro che pubblicare foto e video della piccola.

Questi solo alcuni dei commenti postati dagli utenti sotto le foto della figlia di Georgette Polizzi: “Sei proprio una bimba prodigio, vi adoro”, “Brava Sole, è una meraviglia”, “Ma lei che tiene già il biberon, fantastico”, “Proprio adorabile”, “Una bambolina di porcellana”, “Buon complimese, Sole sei bellissima”.

