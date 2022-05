Gemma Galgani, la decisione della dama. Anche per Uomini e Donne si avvicina la tanto meritata pausa estiva. Un’edizione densa di grandi colpi di scena nel salotto televisivo di Maria De Filippi che come ogni anno ha deliziato il pubblico di telespettatori con tante novità e momenti imperdibili attraverso dame e cavalieri. Stando alle ultime anticipazioni del dating show, pare che una decisione di Gemma tenderà a spiazzare tutti.

Gemma Galgani, la decisione riguarda ancora la dama torinese, ormai divenuta volto storico del programma di UeD. Da anni la dama è impegnata nella ricerca del vero amore e tra frequentazioni e colpi di fulmine, poi troppo spesso finite in lacrime e amarezza, ma oggi pare che qualcosa possa finalmente stravolgere tutto di nuovo.





Stando alle anticipazioni sul programma di Maria De Filippi, si apprende che per la dama sia arrivato il momento di una svolta o meglio di un’altra decisione definitiva da prendere. Un nuovo cavaliere atto ad accettare la ‘sfida’ della sua conoscenza e Gemma Galgani non potrà che mettere da subito i puntini sulle ‘i’. (Gemma Galgani la notizia tanto attesa).

Infatti Gemma Galgani pare non abbia sentito le ‘farfalle’ nello stomaco durante i loro incontri privati, e questo la dama lo potrebbe rivelare davanti alle telecamere correndo ancora una volta il rischio di sollevare polemiche da parte dei presenti in studio UeD. Ma Gemma non sarà la sola protagonista della puntata. Oltre la notizia della sua decisione, un altro colpo di scena.

Sotto la luce dei riflettori, oltre la decisione di Gemma Galgani, anche Ida Platano e il cavaliere di Taranto. Nel corso della sfilata maschile sul tema “l’arte della seduzione”, un simpatico siparietto in cui il cavaliere coinvolgerà Ida Platano che dunque si presterà al gioco. E sorpresa dopo sorpresa anche il ritorno in Nadia e Massimiliano che potrebbe portare Gemma Galgani a esternare alcune considerazioni pungenti sull’ex dama.

