“Lascio la tv”. Lo storico conduttore Rai fuori dalla televisione: l’addio dopo tanti anni

La Rai perde una delle sue figure più importanti. Infatti, la notizia è stata annunciata ufficialmente nella giornata del 22 maggio e in queste ore tutti non stanno facendo che parlare di questa novità per la tv pubblica. Il giornalista Marco Civoli è andato in pensione e, nonostante la voce si fosse già diffusa un po’ di tempo fa, sentirla confermare dal diretto interessato ha rattristato milioni di telespettatori. Bellissime le parole proferite dal telecronista, protagonista di uno dei momenti più belli della storia calcistica.

Marco Civoli è dunque in pensione e la Rai non può esserne ovviamente felice. Un’altra triste notizia per la Rai aveva fatto riferimento un paio di anni fa al pensionamento di Gigi Marzullo, sebbene lui continui a condurre i suoi programmi grazie ad un contratto come collaboratore esterno. Ma tornando a Civoli, ha deciso di prendere parte alla trasmissione La Domenica Sportiva e proprio in diretta televisiva, nel giorno del successo del Milan, diventato campione d’Italia, ha ufficializzato la news.





Marco Civoli in pensione, triste notizia per la Rai

Dunque, Marco Civoli ha annunciato così la sua pensione, come riportato dal sito DavideMaggio.it: “Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato. E adesso tocca ai giovani, un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti. Mi fermo qui, scendo dall’astronave e parto per un altro viaggio”. Civoli è stato ospitato dall’attuale conduttore de La Domenica Sportiva, Jacopo Volpi, che ha ascoltato con grande interesse il suo commiato.

Come sottolineato da DavideMaggio, Marco Civoli fu colui che raccontò con la sua straordinaria telecronaca le gesta della nazionale italiana di calcio del 2006, laureatasi campione del mondo contro la Francia. Proprio al termine della lotteria dei rigori, le sue parole indimenticabili sono state consegnate alla storia del pallone: “Il cielo è azzurro sopra Berlino. Siamo campioni del mondo”. Ma ora gli appassionati di calcio dovranno necessariamente rinunciare al suo lavoro perché è arrivato il momento della pensione.

Marco Civoli saluta i colleghi di Rai Sport e de #LaDS: "Dopo 34 anni di Rai vado in pensione. Anni indimenticabili, adesso tocca ai giovani. Grazie a tutti". pic.twitter.com/WyxND5mCB6 — RaiSport (@RaiSport) May 22, 2022

Marco Civoli, che ha 64 anni, è entrato a far parte della famiglia Rai nel 1988 ed è stato dunque telecronista di calcio e conduttore de La Domenica Sportiva e Sport2 Sera. Dal dicembre del 2014 al 2016 è stato vicedirettore di Rai Sport ed è stato anche ospite fisso nella trasmissione Il grande match per gli Europei 2016 e di Dribbling Europei per il campionato europeo 2020, disputatosi l’anno scorso.

