Gemma Galgani e la promessa a Maria De Filippi. La nuova stagione di Uomini e Donne, appena iniziata, si annuncia densa di sorprese e colpi di scena. Tanto per cominciare riflettori puntati su Riccardo Guarnieri con un’accusa pesante nei suoi confronti. L’ex tronista Roberta Giusti l’ha preso di mira dopo quanto successo con Ida Platano.

Un affondo che arriva a stretto giro dallo scambio di accuse con Ida che ha spinto Maria De Filippi a intervenire. Per chi non avesse visto la puntata a prendere la parola è stata Ida che ha tuonato: “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Questa la risposta di Riccardo: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”.





Gemma Galgani dà il benservito a Giovanni, per lei pronto un altro cavaliere

Nella prima puntata, tuttavia, l’attenzione è stata tutta per Gemma Galgani che è stata chiamata da Maria al centro dello studio. La protagonista di tante edizioni del dating show ha parlato della sua estate e ovviamente della sua vita sentimentale. Gemma ha già detto addio a Giovanni nonostante un bacio molto appassionato. Ora per lei c’è un nuovo cavaliere, un imprenditore francese dal grande fascino, più giovane, che vuole corteggiarla.

In una lunga intervista al settimanale Nuovo Gemma Galgani ha fatto anche una promessa a Maria De Filippi. In tanti anni a Uomini e Donne Gemma ha avuto moltissime frequentazioni, ma non è mai riuscita a trovare il grande amore. Molti l’hanno criticata per questo e accusata di non voler trovare l’anima gemella, ma semplicemente di voler restare in tv.

Così Gemma Galgani ha promesso a Maria De Filippi: “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto”. Alla domanda se la conduttrice le avesse dato consiglio, la risposta è stata negativa: “No, non mi ha detto nulla di particolare. Maria è una donna straordinaria e la sua presenza mi rassicura molto”. Infine Gemma ha dichiarato: “Nel programma seguirò il mio cuore, mi costruirò però anche una piccola corazza per difendermi dai corteggiatori con finti interessi”.

