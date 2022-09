L’addio di Manuel Vallicella, ex tronista di Uomini e Donne, ha sconvolto tutti nella giornata del 21 settembre. Purtroppo è morto all’età di 35 anni e, subito dopo la notizia della sua scomparsa, è stato rivelato che la causa del decesso sarebbe stata il suicidio. Successivamente è toccato ad un suo amico, Enrico Ciriaci, rilasciare un’intervista a Fanpage ma ora è stato il fratello Cristian Vallicella a rompere il silenzio sui social e ad utilizzare parole molto dure nei confronti di coloro che stanno diffondendo varie notizie.

Manuel Vallicella, ex di Uomini e Donne, è morto improvvisamente e ora a soffermarsi sulla tremenda vicenda è stato il fratello Cristian Vallicella. Queste invece le parole dell’amico dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli: “Era legato alla madre e davvero tanto. So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli. Manuel ha avuto una vita travagliata. Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro. Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima”.

Manuel Vallicella, ex Uomini e Donne morto: ora parla il fratello Cristian Vallicella

L’amico di Manuel Vallicella, morto inaspettatamente, ha poi concluso: “Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere. Quanto a una compagna non saprei. Non mostrava la sua vita privata, né con noi amici né sui social. Da quando è scomparsa sua madre era cambiato. Tutti vedevamo che era diverso. Non è più tornato il Manuel di prima, nemmeno quando stava con noi amici”. Ma sull’addio dell’ex Uomini e Donne morto nelle score ore è intervenuto ora il fratello Cristian Vallicella.

Queste le parole del fratello del compianto Manuel Vallicella, pubblicate in una Instagram story: “Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo di supporto. Solo una cosa…Non ascoltate pseudo interviste o altre persone che dicono putt****. Proprio per rispetto almeno… Se non sapete, fate come mio fratello, parlate di meno. Perché con me e mia sorella vi dico la verità, il rapporto noi ce l’avevamo eccome”. Quindi, ha smentito categoricamente le voci che li davano in cattivi legami fraterni.

Questo il messaggio invece di Ludovica Valli in ricordo di Manuel Vallicella: “Sono sconvolta, sono senza parole… Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”. Un dolore che ha colpito davvero tutti. E anche Uomini e Donne lo ha omaggiato con un video.