Gemma Galgani dopo UeD continua a essere seguita. Non solo la protagonista assoluta di quello che fu il trono over aggiorna costantemente i suoi social, ma non mancano le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva e anche gli attacchi da parte di ‘colleghi’ o ex colleghi.

Isabella Ricci per esempio ha parlato di lei perché non ha ricevuto i suoi auguri (e nemmeno quelli di Ida Platano) nel giorno del suo matrimonio. E anche se la cosa era prevedibile c’è rimasta male. L’ex dama Angela Di Iorio è andata più sul pesante e detto in un’intervista che Gemma Galgani “è alta e magra, ma se la vedi da vicino senza trucco fa spavento”.





Gemma Galgani dopo UeD, il video inedito con il cavaliere

Ma quello che tutti vogliono sapere è se Gemma Galgani dopo UeD troverà l’amore. Ogni estate, quando il programma va in vacanza, le voci fioccano ma questa volta la novità nella vita sentimentale della regina del trono over la serve Witty tv. Il pubblico ricorderà bene che nelle ultime puntate si era presentato in studio per lei il cavaliere Giovanni.

“Sei una donna stupenda, favolosa e bellissima. Sono sicuro che ti porterò fuori da questo programma. Ovviamente se tu lo vuoi”, le aveva detto lui, agente investigativo di Caserta. E non si è visto in tv ma i due sono usciti. L’esterna, che si è svolta al tramonto, fuori dagli studi di UeD, è stata diffusa solo ora e Gemma Galgani è sembrata interessata.

“La prima impressione che ho avuto è che mi trasmetti molta spensieratezza, perché hai questo sorriso, questi occhietti che sorridono”, dice Gemma Galgani a Giovanni. E lui, che per tutto il tempo non si risparmia in complimenti: “Tu quando parli io mi innamoro, mi incanto”. Alla fine i due si salutano tra i sorrisi per darsi appuntamento per un aperitivo nel pomeriggio. Giovanni sarà finalmente la persona giusta per Gemma Galgani dopo ben 12 anni a UeD?

