Nonostante le varie delusioni d’amore Gemma Galgani continua la sua esperienza a Uomini e Donne. non perde la fiducia di poter trovare un uomo con cui costruire una storia stabile e duratura. Dopo essere rimasta senza corteggiatori per diverse settimane, Gemma Galgani ha conosciuto il cavaliere Maurizio, un elegante signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla. Inizialmente l’incontro tra loro due era andato bene con la dama che aveva deciso di conoscere Maurizio.

Poi però Gemma Galgani ha deciso di interrompere la frequentazione. E nelle ultime puntate ha spiegato il motivo per cui è naufragata anche la relazione con Maurizio: quindi neanche in questa occasione la dama torinese riuscirà ad uscire dal programma con un cavaliere. Già dalle anticipazioni si era capito che le cose non stessero andando per il verso giusto. Gemma Galgani a Uomini e Donne ha anche svelato che il cavaliere in questione non sarebbe stato proprio un galantuomo nelle sue affermazioni e nei suoi gesti.





Infatti ha detto: “Ha provato due volte a baciarmi e ad abbracciarmi, ma non ho provato niente”. Nonostante queste dichiarazioni spontanee della piemontese, immediata è arrivata la replica dell’uomo, che l’ha smentita: “Ma non ho mai fatto una cosa del genere in tutta la mia vita. Ho sempre aspettato che arrivasse un segnale dalla donna”. E poi Gemma Galgani ha anche fatto un’aggiunta: “Ha anche fatto dei commenti bollenti sul mio décolleté”.

Archiviato il capitolo con Giovanni per Gemma Galgani è spuntato un altro cavaliere. I telespettatori hanno potuto vedere tutto durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 27 maggio. In studio si è presentato per conoscere la dama torinese Giovanni, casertano di 67 anni, e ha detto di essere un investigatore privato. È arrivato in studio vestendo in modo elegante e con dei grandi occhiali da sole che coprivano i suoi occhi.

L’arrivo di Giovanni scatena l’entusiasmo della dama di Torino che apprezza fortemente il suo ingresso in studio. “Mi chiamo Giovanni e arrivo da Caserta – dice -. Sei una donna stupenda, favolosa e bellissima. Sono sicuro che ti porterò fuori da questo programma. Ovviamente se tu lo vuoi”, aggiunge ancora il cavaliere. “Quel giorno che lei porterà via Gemma, le sarà fatta una statua”, commenta Tina Cipollari. “Sono un agente investigativo”, aggiunge ancora il nuovo cavaliere. “Ma è uno scherzo?”, chiede la bionda opinionista, ma l’uomo assicura di essere davvero un agente investigativo.

