Nuovo capitolo della lunghissima avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama piemontese non ha proprio fortuna in amore e ancora una volta è arrivata una notizia molto negativa. Nonostante i suoi buoni propositi, anche stavolta ha deciso di chiudere anzitempo una conoscenza e lo ha confermato davanti a tutto lo studio del dating show. Neanche stavolta potrà dunque uscire dal programma con un nuovo fidanzato. E c’è grande curiosità per capire cosa succederà anche nei prossimi giorni.

Già nelle anticipazioni rilanciate nelle scorse ore, era effettivamente emerso che Gemma Galgani non avrebbe dato notizie positive durante la puntata di Uomini e Donne. E il tutto è stato possibile vederlo nell’appuntamento del 25 maggio, andato in onda su Canale 5. Un altro momento da dimenticare per la torinese, che ha anche raccontato alcuni dettagli e quindi i motivi che l’hanno spinta a interrompere questa frequentazione, che dunque non avrebbe portato a nessun risultato.





Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con un cavaliere

Gemma Galgani a Uomini e Donne ha anche svelato che il cavaliere in questione non sarebbe stato proprio un galantuomo nelle sue affermazioni e nei suoi gesti, infatti ha detto: “Ha provato due volte a baciarmi e ad abbracciarmi, ma non ho provato niente”. Nonostante queste dichiarazioni spontanee della piemontese, immediata è arrivata la replica dell’uomo, che l’ha smentita: “Ma non ho mai fatto una cosa del genere in tutta la mia vita. Ho sempre aspettato che arrivasse un segnale dalla donna”.

E poi Gemma Galgani ha anche fatto un’aggiunta: “Ha anche fatto dei commenti bollenti sul mio décolleté”. A quel punto, come riportato dal sito Il Sussidario, è intervenuto Gianni Sperti visto che Tina Cipollari era assente e non ha potuto commentare l’accaduto: “Tu hai frequentato uomini con cui non andavi d’accordo ma che ti piacevano. Lui non ti piace”. Ma lei ha invece sottolineato il fatto che alcuni messaggi inviati dal cavaliere l’hanno lasciata davvero senza parole.

Il cavaliere rifiutato da Gemma Galgani è Maurizio, che quindi non avrà altre opportunità di rivederla all’esterno di Uomini e Donne. Una mossa decisa quella della dama, che non ha gradito il comportamento assunto dall’uomo nel loro appuntamento. Chissà se prima o poi riuscirà a trovare l’anima gemella o se il suo destino non le permetterà purtroppo di innamorarsi all’interno della trasmissione.

