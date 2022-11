Futuro lontano da Uomini e Donne per Gemma Galgani, ma sempre in tv. La storica dama del Trono Over del programma condotto da Maria De Filipi potrebbe dare l’addio al dating show. Sono dieci anni che Gemma Galgani è assoluta protagonista delle dinamiche che si vengono a creare in studio. Memorabili sono le sue litigate con l’opinionista Tina Cipollari: le due praticamente non si trovano mai d’accordo su nulla. Tuttavia negli ultimi tempi i più attenti telespettatori hanno notato come Gemma Galgani sia piuttosto defilata rispetto a quanto accadeva fino alla passata stagione.

Gemma Galgani infatti non siede più al centro dello studio se non in sporadiche situazioni. Di recente ha iniziato la conoscenza di un cavaliere Roberto: a lui ha lasciato il suo numero di telefono e spera di poter vivere una favola d’amore. Con Roberto, Gemma Galgani ha avuto diversi appuntamenti: “Roberto dice voglio frequentare Silvia e Gemma, ma non era scattato qualcosa per cui partisse il bacio. Lui ha detto che non avrebbe baciato fino ad una scelta”, spiega Maria De Filippi. La conduttrice poi manda in onda un filmato di una nuova cena tra i due. “Vedrete una Gemma molto presente, ma senza bacio”, dice ancora Maria De Filippi.

Gemma Galgani addio a UeD: può andare a Celebrity Masterchef

Inoltre stando ad alcune indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe dare l’addio a Uomini e Donne e intraprendere una nuova avventura. Secondo quanto riporta il sito Coming Soon, Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare Uomini e Donne, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. La dama torinese era arrivata nel dating show di Maria De Filippi per cercare l’amore ma, dopo varie avventure finite male, non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Insomma nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo progetto, ma questa volta senza il supporto di Maria De Filippi.

Infatti Gemma Galgani potrebbe dare l’addio a Uomini e Donne e sbarcare a Celebrity Masterchef, lo spin off del famoso show dedicato ai volti dello spettacolo, che dovrebbe andare in onda a partire da aprile. Nel cast di Celebrity Masterchef, lo spin off di Masterchef dedicato ai volti dello spettacolo, potrebbe quindi esserci Gemma Galgani. Le riprese dovrebbero iniziare a fine febbraio, mentre le puntate saranno mandate in onda su Sky Uno a partire da aprile.

Tra i possibili Vip anche alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e volti noti sempre di Uomini e Donne, come l’ex tronista Luca Salatino (ora nella casa più spiata d’Italia). Poi ancora Nicolas Vaporidis, vincitore dell’Isola dei Famosi che gestisce un ristorante nel centro di Londra, e Raz Degan, in passato sempre naufrago in Honduras in una edizione precedenze a quella di Vaporidis.