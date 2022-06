Gemma Galgani, l’addio a UeD. La dama torinese, volto storico del programma di Maria De Filippi, rientra nella sua città dopo due anni di assenza. Riflettori che restano accesi su di lei in merito alla futura presenza nel parterre dell’edizione 2022/2023 del dating-show e pettegolezzi che si rincorrono ancora e ancora sulla sua ‘uscita’ di scena. Cosa accadrà? Lo rivela nel corso di un’intervista.

Gemma Galgani, il bilancio poi la rivelazione. La 72enne ha svelato la sua intenzione di lasciare la sua abitazione romana, ma dietro alla sua decisione per molti fan esisterebbe anche un’altra possibilità, quella di un addio a UeD. I dettagli sono stati resi dalla diretta interessata al magazine della trasmissione.





Gemma Galgani, l’addio a UeD: la prova

Rumor che si inseguono sul conto della dama torinese, ma qual è la verità che si cela dietro la decisione presa? Gemma Galgani lo rivela: “Dopo due anni piacevoli trascorsi a Roma, nonostante il periodo del lockdown, tra pochi giorni rientrerò a Torino”. (Gemma Galgani, la ‘bomba’ sulla dama a UeD).

“Mi sento un po’ frastornata, ma finalmente a casa”, ammette Gemma Galgani. E quanto dietro questa scelta si cela sul suo addio definitivo al Trono Over? A chiarire i dubbi, forse, un altro Gossip che circola in rete da qualche giorno.

Stando ad alcune ipotesi avanzate sull’addio di Gemma Galgani, l’ipotesi messa in circolo sarebbe quella di un altro intervento chirurgico a cui la dama intende sottoporsi. Ipotesi che, dopo il ritocco a denti, viso con un lifting, seno e labbra, oggi cadono sul naso. Per alcuni utenti esiste dunque la possibilità di un ritorno in studio della dama con qualcosa di diverso. Ma i fan attendono ancora di capire meglio.

“Al posto di Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle: il nome bomba del prossimo giudice