C’è grande attesa per la nuova puntata di Temptation Island, in onda nella serata del 17 luglio su Canale 5. Stando alle ultime anticipazioni, tra le tante novità una potrebbe riguardare Gabriela e Giuseppe e gli ultimi rumor sono veramente inaspettati. Nello scorso appuntamento c’è stato il falò di confronto nella coppia, che è finito nel peggiore dei modi. Entrambi hanno deciso di uscire divisi e quindi non sono più da considerare fidanzati.

E a proposito dei due protagonisti di Temptation Island, Gabriela e Giuseppe, la tentatrice di lui, Roberta, ha fatto qualcosa di particolare. Un video su TikTok postato proprio dalla single Roberta mette il dubbio ai telespettatori. Qualcuno le ha chiesto se si fossero baciati e l’espressione di lei, secondo diversi utenti, sarebbe chiarissima: qualcosa è effettivamente accaduto al villaggio col fidanzato di Gabriela. Sarà davvero così?.

Leggi anche: “Guardate, una nuova coppia!”. Temptation Island, il single Lollo dopo il bacio ad Alessia, cosa è successo fuori





Temptation Island, la novità su Gabriela e Giuseppe

Per quanto riguarda invece un’altra coppia, Ale ha chiesto il falò di confronto a Federico ma quest’ultimo ha deciso di non presentarsi e di continuare l’avventura nel reality show di Filippo Bisciglia. Ma tutte le attenzioni sono rivolte adesso su ciò che potrebbe accadere a Temptation Island a Gabriela e Giuseppe. Sembrava tutto finito, invece come anticipato nella scorsa puntata dal conduttore, potrebbe esserci un colpo di scena.

Come riportato dal sito Leggo, potrebbe esserci un cambiamento improvviso nella storia di Gabriela e Giuseppe. Nonostante le loro strade si siano separate, sembra che lei possa averci ripensato e che sia pronta a dare una nuova chance al ragazzo. E quindi nel terzultimo appuntamento di Temptation potremmo vedere qualcosa di nuovo e di clamoroso. Il pubblico ovviamente aspetta con trepidazione la puntata del reality show estivo.

Ovviamente capiremo anche cosa succederà alle altre coppie di Temptation Island. Bisognerà piazzarsi davanti al piccolo schermo per comprendere cosa succederà realmente nel programma, in onda su Canale 5.