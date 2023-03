GF Vip 7, Oriana e il gesto contro Nikita sotto accusa. Sono ore di grande tensione nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini. Ormai manca davvero poco alla conclusione dei giochi e tutti i nodi sembrano arrivare al pettine. Gli scontri e il nervosismo aumentano, come dimostra quello che è successo dopo l’ultima puntata tra Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Tra quest’ultima e la modella venezuelana c’era stata un tregua durante la festa di compleanno, ma poi tutto è crollato.

Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sono scagliate contro Nikita Pelizon per un motivo: “Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l’ha e butta fuori cose con me nella prima settimana. Da adesso in poi neanche ciao a lei“. Anche Giaele è apparsa infuriata: “Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno“. Ora spunta fuori un gesto fatto da Oriana nei confronti della modella triestina.

Il gesto di Oriana Marzoli nei confronti di Nikita Pelizon

Proprio nel corso della puntata Oriana Marzoli ha fatto un gesto nei confronti di Nikita Pelizon quando l’ha nominata. La modella venezuelana ha infatti mimato un calcio nei confronti dell’influencer triestina che evidentemente non sopporta. Un comportamento che è stato accolto da fragorosa risata da parte di Alfonso Signorini che ha apprezzato il gesto. E tanti spettatori se la sono presa anche con lui.

C’è infatti chi ha fatto notare: “Non riesco ancora a credere che Signorini non solo non abbia rimproverato il gesto di scherno di Oriana(il calcio all’aria)nei confronti di Nikita, ma che l’abbia addirittura osannata. @Mediasetitalia volete continuare ad avallare il bullismo in prima serata? #gfvip”. Poi c’è chi chiede l’intervento di Pier Silvio Berlusconi taggandolo nel tweet: “Il primo bullo è lei caro @alfosignorini sto guardando alcuni video dato che non ho visto la puntata,e vedere che ride quando Oriana fà il gesto del calcio verso Nikita…beh,dovrebbe solo vergognarsi!”.

Tra i telespettatori c’è anche chi arriva a chiedere la squalifica di Oriana Marzoli, nonostante sia già finalista, per quel gesto: “Bravissima, Bianca. È una vergogna. Io propongo la squalifica di Oriana, perché simulare il calcio è come darlo, stessa identica cosa. È l’intenzione ciò che conta e il gesto di Oriana, checché se ne voglia, è stato un gesto GRAVISSIMO, ODIOSO e DISEDUCATIVO”. E su Signorini: “Era una scena veramente triste da vedere, come un conduttore che ha squalificato Ginevra per una frase, stava ridendo del gesto di lei che la deride ogni singola volta”.

