Morte di Lando Buzzanca, le parole del figlio a Storie Italiane. Un lutto che ha legato al dolore per la scomparsa dell’attore anche le polemiche. Ospite nello studio televisivo di Eleonora Daniele il figlio di Lando Buzzanca, Massimo, che risponde a tono e in diretta tv a quanto espresso da Enrica Bonaccorti.

Funerali di Lando Buzzanca, la replica del figlio Massimo a Storie Italiane. Polemiche che hanno accompagnato la morte dell’attore fino ad aggi, ma il figlio chiede espressamente una tregua e decide di farlo alla luce delle parole espresse da Enrica Bonaccorti presente in studio a Storie Italiane che ha trasmesso in diretta un collegamento prima del funerale dell’attore.

Funerali di Lando Buzzanca, la replica del figlio Massimo a Storie Italiane

“Sei stato un bravo figlio, sappiamo tutti che hai fatto il possibile per poter riportare tuo papà a casa (dalla Rsa), ma purtroppo, date le sue condizioni, non è stato possibile”, ha affermato Enrica Bonaccorti rivolgendosi a Massimo che ha prontamente messo a tacere ogni tipo di polemica con una risposta secca e concisa: “Non voglio polemiche in questa giornata, oggi voglio solo festeggiare papà”. (“A chi spetta l’eredità”. Lando Buzzanca, un giorno dopo la morte è già scoppiata la guerra).

Un momento delicato per chi ha amato Lando, figli in primis, ed è per questo motivo che Massimo ha rivelato la sua intenzione di provare a mantenere il sorriso per poi concedersi al pianto lontano dai flash e dal clamore mediatico. E sempre nello studio televisivo di Storie Italiane il figlio dell’attore ha voluto ricordare nel corso del collegamento e qualche giorno fa, gli ultimi giorni del padre.

Purtroppo il racconto della malattia di Lando che non gli ha più permesso di riconoscere i figli dunque il momento del ricoverato in una RSA: “Purtroppo quando non è la famiglia a parlare, ma sono notizie campate in aria, può succedere che si diffondano cose non vere”, ha sottolineato Massimo in merito alla polemica sul padre: “Papà è scivolato dalla sedia a rotelle, non si sa come, ma non si è mai rotto il femore. Probabilmente dopo un trauma del genere, a quell’età, il corpo deve essersi “spaventato” e le sue condizioni sono peggiorate. Papà però stava già male da mesi e da mesi non ci riconosceva nemmeno più”.