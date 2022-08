“Ha detto no”. GF Vip 7, Alfonso Signorini costretto a incassare un (grosso) rifiuto: la moglie smonta tutto

Franco Oppini dice no al Grande Fratello Vip 7. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sui possibili nuovi concorrenti nel reality condotto da Alfonso Signorini. Recentemente il conduttore ha svelato un altro indizio con un video. Si nota una donna indossare un paio di pantaloni. Ebbene quei pantaloni si possono comprare nello store “Aloha” la cui proprietaria è Carolina Marconi. Sarà dunque l’ex gieffina una dei prossimi protagonisti a varcare la porta rossa.

Intanto sembrano prive di fondamento le indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio dell’inizio del GF Vip 7. Il problema rappresentato dalle elezioni del 25 settembre forse ha fatto vacillare i vertici Mediaset, ma alla fine resta tutto com’è e si inizia il 19 settembre. I vip saranno fatti uscire per andare a votare e al rientro dovranno rispettare un periodo di quarantena. Nel frattempo l’ex opinionista Adriana Volpe ha polemizzato con Alfonso Signorini.





Adriana Volpe polemizza con Alfonso Signorini

Dopo aver saputo che non sarebbe stata più opinionista Adriana Volpe ha ricevuto la proposta di diventare concorrente. “La sua richiesta mi ha spiazzato – ha spiegato la conduttrice – anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”. Sempre negli ultimi giorni era spuntato fuori il nome di Franco Oppini come concorrente.

La moglie Ada Alberti ha però spiegato che l’attore non sarà nel cast del GF Vip 7. “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato” ha rivelato la donna. Poco dopo è arrivata pure la conferma del figlio di Franco Oppini, Francesco: “Non ci sarà”. Al momento ancora non si conoscono le ragioni che hanno spinto l’attore a rifiutare la proposta di Alfonso.

Intanto escono fuori altri nomi di vipponi che vedremo nella Casa più spiata d’Italia. Parliamo dello speaker radiofonico e volto noto di Forum Edoardo Donnamaria. A fare il suo nome è la fanpage Instagram grande_fratello_tv. Infine sui social spunta l’ipotesi Teresa Langella, l’ex protagonista di Uomini e Donne. Staremo a vedere nelle prossime ore se arriveranno conferme oppure smentite…

