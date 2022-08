“È stato indecente”. Adriana Volpe, pugnalata choc a Signorini. L’ex GF Vip vomita tutto

Adriana Volpe contro Signorini. Da concorrente a opinionista, la conduttrice è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip. Nel 2020 è entrata nella casa più spiata d’Italia, era una delle grandi favorite alla vittoria, ma poco prima della finale ha dovuto abbandonare il gioco perché il suocero era scomparso dopo aver contratto il Covid-19.

La conduttrice è stata ricontattata da Alfonso Signorini per diventare opinionista nella sesta edizione del reality show di Canale 5 e le sue liti con Sonia Bruganelli hanno appassionato il pubblico. Durante la preparazione della nuova edizione si è parlato tanto delle due ex colleghe e nonostante la moglie di Paolo Bonolis avesse detto di non voler più sedere nella sedia da opinionista del GF Vip, ha cambiato idea e ha accettato la proposta di Alfonso Signorini.





Adriana Volpe contro Signorini: “Mi voleva nella casa del GF Vip”

Su Adriana Volpe sono circolate tante voci (prima come concorrente, poi come opinionista e ancora sulla bocciatura del ruolo che ha ricoperto durante la scorsa edizione del reality show) e adesso è la diretta interessata a spiegare tutte le dinamiche che sono accadute in questi mesi. E lo ha fatto senza troppi giri di parole, criticando anche Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip che le avrebbe fatto una proposta definita inaccettabile. “Ora dico la mia. – ha raccontato la conduttrice – Quando ho saputo che non ero riconfermata? L’ho appreso a maggio”, ha raccontato la Volpe a Fanpage.

“All’inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: “Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa”. Adriana Volpe si è detta basita per la richiesta fatta da Signorini: “La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”.

E ancora: “Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente. Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del GF. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me”.

“Perché ha scelto lei”. Adriana Volpe, veleno su Sonia Bruganelli e Signorini