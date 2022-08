“Perché ha scelto lei”. Adriana Volpe, veleno su Sonia Bruganelli e Signorini

Sonia Bruganelli, duro attacco da parte di Adriana Volpe. L’opinionista non ha mandato giù la conferma della moglie di Paolo Bonolis. Sonia che, a quanto pare, Alfonso Signorini avrebbe corteggiato a lungo per convincerla a tornare dopo l’esperienza della scorsa stagione che pure lei aveva assicurato di non voler replicare. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. E non si era fermata qui.



“In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Parole e intenzioni cadute davanti alla chiamata di Alfonso Signorini che non è disposto a fare a meno della sua sagacia e intelligenza.





Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli: “Una raccomandata”



Al posto di Adriana Volpe, che pur avendo ricevuto un grande appoggio da parte del pubblico non è stata riconfermata, è stata scelta Orietta Berti. E ora, in un’intervista raccolta dal settimanale Nuovo, l’ex opinionista si è tolta un po’ di sassolini dalle scarpe prendendo di mira proprio la ex collega con la quale i rapporti non sempre sono stati bonari. (Leggi anche “Al posto di Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, per il ruolo di opinionista spunta un ex concorrente)



“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre”. Poi ha aggiunto sul suo futuro: “Vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.



La risposta di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere, come sempre senza peli sulla lingua, ha pubblicato poco fa una storia su Instagram proprio in risposta alla conduttrice: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. Una frase, scrive DavideMaggio, “quasi a sottolineare come esista la carriera della Volpe grazie al “santo protettore” Michele Guardì, patron – tra gli altri – de I Fatti Vostri, Mezzogiorno in Famiglia e Scommettiamo Che…?, trasmissioni che hanno promosso Adriana sulla tv che conta”.

“Avete visto tutto?”. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, l’ultimo avvistamento sbroglia il gossip