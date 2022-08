Carolina Marconi e Franco Oppini al GF Vip 7. Sono giornate impegnative per Alfonso Signorini e i suoi che stanno allestendo il cast del reality di Canale 5. Negli ultimi giorni si è molto parlato della fase d’inizio del GF Vip, visto che il 25 settembre ci sono le elezioni. Sembrava scontato un rinvio per poter consentire ai concorrenti di votare senza dover poi rispettare la quarantena che avrebbe impedito la diretta.

Invece non ci sarà alcun rinvio. Il GF Vip 7 inizierà come previsto lunedì 19 settembre e i vipponi potranno andare a votare liberamente. Quando rientreranno dovranno rispettare un periodo di quarantena di alcuni giorni per preservare gli altri da eventuali contagi da Covid. Intanto il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip ha rivelato un altro dettaglio. Si tratta di un video in cui c’è una donna che indossa dei pantaloni verdi…





Nel cast un ex concorrente del GF 4

Questi pantaloni vengono venduti in un famoso negozio che si trova a Roma, in zona Ponte Milvio, e si chiama “Aloha”. Ebbene sapete chi è la proprietaria di questo store? È Carolina Marconi. Nella didascalia leggiamo: “L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo. #GFVIP”. La showgirl e modella venezuelana ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Sicuramente avrà modo di parlare della sua lotta contro il tumore che l’ha colpita recentemente.

Il peggio sembra ora alle spalle e Carolina Marconi a Storie Italiane ha dichiarato di aver completato il ciclo di chemioterapia per il cancro al seno. “Sono stata circondata da tanto amore e questo per un malato è importante perché ti distrae – ha esordito ai microfoni della trasmissione televisiva – Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c’è nulla. Ricordo quell’esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”.

Ma non è finita. Anche l’attore Franco Oppini, papà di Francesco ed ex di Alba Parietti, entrerà nel GF Vip 7. Lo ha rivelato iGossip.it che fa sapere che Oppini ha già firmato il contratto e dunque farà sicuramente parte del cast. Ad oggi sono 10 i concorrenti scelti: Giovanni Ciacci, l’unico ufficializzato dalla produzione, poi Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi, poi Carolina Marconi e Franco Oppini. Niente da fare per Chadia Rodriguez che ha fatto dietrofront dopo l’iniziale ok.

