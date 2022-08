“Quindi entra l’ex di UeD”. GF Vip 7, l’indizio sulla nuova concorrente infiamma il pubblico

Il GF Vip 7 si avvicina e c’è grande attesa per conoscere chi parteciperà al reality show di Alfonso Signorini. E ora è uscita l’indiscrezione legata ad una possibile nuova concorrente, che proverrebbe da Uomini e Donne. La pagina Instagram ufficiale della trasmissione ha infatti postato un nuovo indizio, con alcune immagini che avrebbero ormai sciolto quasi tutti i dubbi. Un’ex protagonista molto amata del dating show potrebbe infatti varcare la porta rossa già a partire dal prossimo 19 settembre.

Non siamo in presenza di comunicazioni ufficiali, anche perché Signorini ha detto recentemente che non vuole riferire tutti i nomi di coloro che parteciperanno al GF Vip 7. E la nuova concorrente potrebbe essere un’ex Uomini e Donne. Nel filmato c’è chi ha capito ampiamente colei che farà parte della Casa più spiata d’Italia. Sono bastati quei pochi secondi a diversi utenti, anche se per la verità bisogna dire che ci sarebbe una sorta di ballottaggio, visto che pure un’altra donna sarebbe in lizza.





GF Vip 7, la nuova concorrente è l’ex Uomini e Donne Teresa Langella?

L’ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è parecchio suggestiva e sta mettendo il pubblico sull’attenti. Nella Casa del GF Vip 7 potrebbe infatti entrare in veste di concorrente un’ex tronista di Uomini e Donne, apprezzatissima dai telespettatori nel corso della sua esperienza nel programma. In alternativa ci sarebbe un’ex gieffina. L’indizio ha recitato precisamente: “L’amore si dimostra, non si promette”. Ed è stato possibile vedere anche una sua mano, che assomiglierebbe a quella di UeD.

Il sito BlogTivvu ha rivelato che, guardando attentamente la mano della futura concorrente del GF Vip 7, ci sarebbero delle incredibili similitudini con quelle dell’ex UeD Teresa Langella. Staremo a vedere se sarà davvero così. Invece, se si prendono in esame le sue unghie, ci potrebbe essere un’altra opzione plausibile. Potrebbe anche trattarsi dell’ex gieffina Carolina Marconi, che ha lottato con tutte le sue forze per riprendersi dal tumore e che ora sarebbe pronta a immergersi in questa avventura.

Teresa Langella, classe 1992, è attualmente legata sentimentalmente ancora ad Andrea Dal Corso, conosciuto a Uomini e Donne. Eppure quando era prevista la scelta, lui all’epoca dei fatti si era tirato indietro. Anche se successivamente si era fatto perdonare ed erano tornati assieme. Dall’anno scorso avrebbero anche iniziato una convivenza nella capitale Roma.

