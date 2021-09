“Ce l’abbiamo messa tutta”. Flavio Insinna, occhi lucidi per l’avventura finita a Il pranzo è servito

Si è conclusa oggi venerdì 10 settembre l’ultima entusiasmante esperienza televisiva di Flavio Insinna. Parliamo di un programma storico, il cui ritorno dopo tanti anni di assenza è stato salutato con favore dal pubblico, ma anche con qualche dubbio. Parliamo de “Il Pranzo è servito” che dopo il successo conquistato negli anni ’80 e ’90 con l’ineguagliabile Corrado su Mediaset, è sbarcato sulla Rai. Per tutta l’estate da lunedì al venerdì a partire dalle ore 14 Flavio Insinna e Ginevra Pisani hanno accompagnato il pubblico.

Proprio all’inizio dell’ultimo appuntamento con la trasmissione il conduttore ha voluto stemperare il clima di inevitabile commozione. Rivolgendosi a Ginevra, professoressa de L’Eredità, ha scherzato: “Facciamo finta che sia una puntata come tutte le altre quella di oggi”. Naturalmente un po’ di emozione c’era e si vedeva. Sono stati due mesi e mezzo molto intensi. Giusto un paio di giorni fa sempre Insinna si era commosso guardando la foto di Maradona e Gullit e sospirando: “Mannaggia… mannaggia…”.

Quando l’ultima puntata de “Il pranzo è servito” stava volgendo al termine ecco che Flavio Insinna ha voluto ringraziare il suo gruppo di lavoro sia il pubblico che lo ha seguito da casa. “Dobbiamo dire un grazie gigantesco a tutti” ha affermato il conduttore. Non poteva poi mancare un altro sentito e speciale ringraziamento.





Flavio Insinna ha rivolto un pensiero a Corrado proprio al termine dell’ultima puntata de “Il pranzo è servito”. “Il suo spirito ci ha guidato” ha affermato Insinna e chissà che non sia stato per davvero così… Infine il conduttore, con umiltà e quasi sospirando, ha confessato: “Ce l’abbiamo messa tutta per come abbiamo potuto” consapevole che qualsiasi paragone con l’indimenticato Corrado sarebbe stato inopportuno.

Chiusa la partentesi estiva de “Il pranzo è servito” Flavio Insinna adesso si dedicherà nuovamente all’Eredità. La nuova edizione partirà lunedì 27 settembre, all’indomani della fine di “Reazione a catena” condotta da Marco Liorni fino al 26 settembre. A questo punto sono in tanti a chiedersi che fine farà “Il pranzo è servito”. Ci sarà una nuova edizione nell’estate del 2022? Al momento non ci sono voci al riguardo. Naturalmente appena uscirà qualche anticipazione sarete i primi a saperlo!