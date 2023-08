“Wow, che bella notizia”. Fiorello non sta più nella pelle, la conferma ufficiale è arrivata poco fa

Fiorello, la notizia più bella arriva proprio ora. Mentre in questo piovoso martedì 29 agosto gli italiani scoprono che le temperature possono subire crolli improvvisi di 10 gradi, dopo il caldo tropicale di settimane, per lo showman siciliano è arrivata la gioia allo stato puro. Il popolare conduttore divenuto famoso grazie al programma tv Karaoke è oggi uno dei pezzi da 90 della tv italiana.

Non a caso ha condotto con l’amico e collega Amadeus diverse edizioni del Festival di Sanremo. I suoi show sono sempre un mix di comicità iperbolica e tanti saluti al politcally correct (anche se non raggiungiamo le vette di Checco Zalone, ndr). Fiorello è però un uomo spettacolo a 360 gradi e le sue battute piacciono. Addirittura pure troppo se pensate a quello che è accaduto con la scorsa edizione di Viva Rai 2. Ad un certo punto i residenti del luogo in cui si registrava lo show hanno protestato con la Rai. Ora, a quanto pare, è tutto risolto.

Viva Rai 2 riparte: location, cast e data di inizio

Fiorello non ha nascosto il suo disappunto per il trambusto provocato dallo scontro tra Rai e residenti del posto in cui veniva registrato il programma. Tuttavia ha preso coscienza del problema e si è adeguato. Dunque, dopo il timore per i numerosi telespettatori che lo show potesse saltare, adesso è arrivata la notiza che Viva Rai 2 si farà. Dove? Ve lo diciamo subito grazie alle ultimissime di TvBlog.

Detto addio a via Asiago, il programma sarà confezionato sempre nel famoso vetro (glass in inglese, ndr) ma stavolta nel parcheggio del complesso sportivo del Coni, dunque nel Foro Italico di Roma, che già ospita la location di Ballando con le Stelle. La zona è quella nei pressi delle piscine. Proprio in questi giorni i dirigenti Rai stanno trattando con i responsabili della società Sport e Salute che gestisce gli impianti. Il glass sarà anche più grande del precedente. Per quel che concerne il cast, invece, arrivano conferme.

Praticamente certa la conferma di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari che già hanno affiancato Fiorello. Stesso discorso per Ruggiero Del Vecchio e il corpo di ballo. A dirigere quest’ultimo ci dovrebbe essere ancora una volta il coreografo Luca Tommassini. Il magazine online aggiunge poi che ci potrebbero essere 5 o 6 nuovi ballerini. Alla regia nessun dubbio per Piergiorgio Camilli. La data di inizio? Lunedì 6 novembre. La durata? Ancora non si sa, ma probabilmente Fiorello e i suoi andranno avanti fino al Festival di Sanremo e c’è la possibilità che lo show vada anche oltre, fino a maggio.

