In queste ultime ore è stata diffusa una notizia su Fiorello ed è di quelle pazzesche. Sembrerebbe essere non lontano il suo addio alla televisione e c’è chi ha già individuato il suo erede, una volta che lui non uscirà più nel piccolo schermo. E lo stesso showman sarebbe sicuramente favorevole a questo passaggio di testimone, dato che ha un rapporto splendido col collega. Ma sarà lo stesso Rosario a stabilire quali saranno i tempi da rispettare per la sua uscita di scena.

Non stiamo certamente parlando di un annuncio ufficiale, ma semplicemente di indiscrezioni che stanno prendendo consistenza settimana dopo settimana. Fiorello potrebbe davvero alzare bandiera bianca e, dopo l’addio alla televisione, ci sarebbe già un’altra persona a diventare il suo erede. Un nome molto importante, che ha lavorato a stretto contatto con il conduttore di Viva Rai2. A proposito di questo programma, il ritorno dello stesso appare sempre più vicino.

Leggi anche: “È il momento di dirvi tutto”. Fiorello, l’annuncio più atteso dal pubblico è arrivato





Fiorello e il possibile addio alla televisione: chi sarebbe l’erede

A parlare è stato il giornalista del settimanale Gente, Danilo Ascani, il quale non ha escluso che tra non molto tempo Fiorello possa decidere di dire addio al mondo della televisione. Ed è subito partita la caccia al suo erede, anche se c’è una personalità di spicco che si è fatta apprezzare notevolmente e che potrebbe quindi prendere il suo posto. Andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando, anche se il conduttore non sembra voglia andarsene a stretto giro di posta.

Come sostituto di Fiorello potrebbe esserci Fabrizio Biggio, secondo Ascani: “Biggio è il degno delfino di Fiorello. Ma per ora il passaggio di testimone sembra ancora in alto mare, di gettare l’ancora Fiorello non ha la minima intenzione”. Quindi, ha ancora tanta voglia di lavorare e di stupire, quindi il suo abbandono non è propriamente dietro l’angolo. Anche perché è già concentrato a capofitto verso la nuova stagione di Viva Rai2.

Biggio, 49 anni, è anche un attore che ha recitato in diversi film cinematografici. Per quanto riguarda i programmi tv, è stato protagonista in trasmissione come Stracult, Aspettando Viva Rai2, Viva Rai2 e il Concerto del Primo Maggio.