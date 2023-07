In queste settimane c’è stato grande mistero intorno a Fiorello e al suo futuro alla Rai. La sua trasmissione Viva Rai2 ha ottenuto dei consensi molto importanti, ma allo stesso tempo ha creato una miriade di polemiche a causa della location. Il programma si è svolto a Roma, in via Asiago, nelle prime ore della mattinata e i residenti hanno protestato in maniera molto forte per il baccano provocato dal conduttore e dai suoi ospiti.

Quindi, questo luogo è stato escluso definitivamente dallo stesso Fiorello, come annunciato in un video il 9 luglio scorso. E il suo futuro in Rai è stato subito avvolto dalle nubi, dato che anche dai vertici di viale Mazzini il nome dello showman non era comparso durante la presentazione dei palinsesti a causa della grande incertezza che c’era in quel momento. Ora è stato il conduttore a fare un annuncio, che potrebbe rappresentare una svolta.

Leggi anche: “Scusa ma così mi distruggi”. Mara Venier, la gaffe in diretta con Fiorello: imbarazzo totale





Fiorello e il futuro alla Rai: cosa si è saputo ora

A parlare di Fiorello e del suo futuro alla Rai è stato anche il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ma poi ci ha pensato lo stesso conduttore di Viva Rai2 a fare ulteriore chiarezza, seppur con un messaggio sibillino. Tv Sorrisi e Canzoni ha scritto: “Negli ultimi giorni Fiorello ha chiarito che il suo programma mattutino non sarebbe più tornato nella location di via Asiago. Tantissimi quartieri di Roma alternativi e anche d’Italia si sono proposti per accogliere la trasmissione”. E ora c’è una novità.

Fiorello ha adesso annunciato sui social network: “Ci siamo quasi. #location #vivarai2“. Infatti, lo stesso settimanale ha rivelato: “Questa mattina pare che il programma abbia finalmente trovato una nuova sede“. Quindi, Viva Rai2 non sarebbe più a rischio, ma avrebbe trovato il posto giusto per continuare questa entusiasmante avventura televisiva. Resta da capire se lo show proseguirà nella capitale, oppure se si è deciso di andare in un’altra città.

Viva Rai2 è andato in onda dal 5 dicembre 2022 fino allo scorso mese di giugno sul secondo canale della tv di Stato. La trasmissione di varietà, satirica e rotocalco, prende spunto dagli altri programmi di Fiorello, ovvero Edicola Fiore, VivaRaiPlay e Viva Asiago10.