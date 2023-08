Cristina Seymandi, “la vedremo presto in tv”. È questo che in molti sui social stanno dicendo da ore, senza però avere uno straccio di prova. Per qualche giorno infatti, gli ultimi, è stato dato quasi per certo il rumor secondo il quale Cristina Seymandi (tramite i suoi legali) fosse stata contattata niente popodimeno che da Pier Silvio Berlusconi. Proprio così, secondo le chiacchiere nei corridoi milanesi e torinesi, la donna mollata alla festa di fidanzamento dal suo ex compagno Massimo Segre, era pronta per un debutto televisivo su Mediaset. Ma quanto c’è di vero in tutta questa faccenda.

>> “Lascia la tv, chi prende il suo posto”. Fiorello, si è scoperto tutto: il nome del suo erede

A sentire le parti in causa poco e niente. Ma andiamo con ordine. Secondo alcuni, la donna delle presunte “corna” a Massimo Segre, sarebbe stata contattata per la prossima edizione del GF Vip (che probabilmente non sarà già solo e soltanto Vip ma con famosi e non). Dopo diversi giorni di rumors però, la donna ha deciso di mettere un punto a tutta questa vicenda facendo parlare il suo “reputation manager” Luca Poma.





Cristina Seymandi, “la vedremo presto in tv”

La donna quindi smentisce chiamate di Pier Silvio Berlusconi. “I rumors – spiega Poma – sono completamente destituiti di fondamento”. Tuttavia Poma fa sapere che non è proprio tutto campato in aria, anzi. Sembra infatti che la donna sia stata davvero contattata ma che abbia sempre rifiutato. Queste le sue parole: “Ha ricevuto molti inviti in trasmissioni televisive che ha cortesemente rifiutato”.

Il motivo è semplice, la volontà di abbassare i toni a far sgonfiare la vicenda. Un fatto concordato proprio con Massimo Segre, che dopo la clamorosa sviolinata pubblica, ha preferito darsi un contegno: “Anche nel rispetto della richiesta di silenzio stampa avanzata dal dottor Segre e che la dottoressa Cristina Seymandi non ha mai avuto ragione di disattendere di propria iniziativa”.

E proprio oggi, i due, dovrebbero incontrarsi nell’aula del tribunale di Torino davanti al giudice Gabriella Ratti per una questione soldi. Sembra infatti che dal conto in comune della ex coppia siano spariti ben 700mila euro. A ritirarli sarebbe stata proprio la manager torinese, che li avrebbe trasferiti su un conto personale. Il motivo? Tutto da verificare.

Leggi anche: “Maria ha chiamato lei”. Uomini e Donne, l’ex dama scelta come opinionista: nome pazzesco