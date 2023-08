Cresce l’attesa il ritorno in televisione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45 e Lorenzo Pugnaloni, un noto influencer, ha dato la notizia della prima messa in onda della nuova edizione del programma. Le prime registrazioni che, stando a quanto rivelato in anteprima dal giornalista sarebbero in programma per il 24 e 25 o 25 e 26 agosto.

La prossima edizione di “Uomini e Donne” farà il suo ritorno lunedì 11 settembre 2023, ma forse potrebbe iniziare anche prima. Scopriremo chi sono i nuovi tronisti e quali saranno le Dame e Cavalieri ancora presenti in studio. Sicuramente non ci sarà Veronica Ursida, purtroppo balzata alle cronache per una brutta aggressione subita alla stazione Centrale di Milano.

Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne

“Un ritorno in trasmissione non rientra nei miei progetti. E non sarebbe previsto neanche se fossi single. Uomini e Donne è stato un percorso importante nella mia vita, che io ho fatto soprattutto per sbloccare una situazione problematica che mi portavo dietro. Avevo avuto una relazione molto difficile e l’anno precedente ero caduta in depressione. Quando sono arrivata nel programma ne ero appena uscita, quindi per me era una rivalsa: volevo trovare l’amore, ma desideravo anche riprendermi la mia identità e la mia forza”, ha raccontato Veronica Ursida.

In queste ore un’altra dama è tornata a far parlare di sé. Stiamo parlando di Ida Platano, che a Uomini e Donne si è fatta conoscere per la sua complicata storia con Riccardo Guarnieri. Oggi l’ex dama è felice accanto ad Alessandro, anche lui conosciuto nello studio di Uomini e Donne e in queste ore ha pubblicato un video che ha destato non pochi dubbi ai fan del dating show.

Redazione: allora ida mi raccomando non spoilerare in alcun modo che sei una nuova opinionista

Ida da tre giorni: pic.twitter.com/oe9tWBK96u — giulia (@gabrielsniceass) August 21, 2023

“Mi capita ogni tanto, non spesso, forse giovedì capiterà qualcosa boh…”, ha detto Ida Platano in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Secondo molti utenti social, l’ex dama potrebbe raggiungere Roma per le registrazioni di Uomini e Donne. Nel filmato Ida non vede l’ora di svelare la grande novità, che per molti suoi fan potrebbe essere il ruolo di nuova opinionista a Uomini e Donne.