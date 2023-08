Paura per il volto di Canale 5, a raccontare tutto è la diretta interessata. “Mi sento svenire e mi viene da vomitare! Ho appena sventato una violenza o non so cos’altro con 3 extracomunitari qui nella stazione di Milano gate E! Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla! I secondi forse più lunghi della mia vita. Ora sono sul treno, ma vi giuro tremo ancora come una foglia! Dopo vi racconto, perché credetemi, non ho voce ora per tutto questo.” Raccontava.

Dopo qualche ora la confessione è andata avanti. “Sinceramente ancora tremo e sono schifata. Non vedevo l’ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta per tanti motivi. Scendo da Italo per andare a prendere la coincidenza e vado al gate E e noto tre extracomunitari che mi guardavano e dicevano delle cose”.





Uomini e Donne, Veronica Ursida: momenti di paura in metro

“Vedo che si stanno avvicinando e prendo la valigia e mi infilo in un bar per 10 minuti. Esco per andare a prendere il treno e mi metto dove c’è più gente possibile, ad un certo punto mi sento spingere e toccare da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia e spingere. Non so se mi volevano fare violenza, se mi volevano derubare. Le persone vicino non si sono accorte di nulla, nessuno mi ha aiutato”. A raccontare tutto è l’ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida.

“La cosa assurda è che davanti al treno c’era la polizia che chiedeva i documenti prima di salire perché il treno arrivava al confine. Mi sono anche arrabbiata con loro perché dovrebbe esserci più vigilanza. Sono stata sotto shock fino a poco fa”. Veronica Ursida, ha da tempo iniziato una carriera da influencer. A chi le chiedeva se pensasse o meno ad un ritorno in studio aveva risposto in maniera netta.

“Un ritorno in trasmissione non rientra nei miei progetti. Uomini e Donne è stato un percorso importante nella mia vita, che io ho fatto soprattutto per sbloccare una situazione problematica che mi portavo dietro. Avevo avuto una relazione molto difficile e l’anno precedente ero caduta in depressione. Quando sono arrivata nel programma ne ero appena uscita, quindi per me era una rivalsa: volevo trovare l’amore, ma desideravo anche riprendermi la mia identità e la mia forza”.