Marco Liorni senza parole a Reazione a Catena: “Incredibile”. È successo davvero di tutto durante l’ultima puntata del quiz show di Rai 1 tanto che anche lo stesso conduttore alla fine ha voluto commentare con non certo dei complimenti. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal presupposto che forse i più bravi concorrenti degli ultimi anni, i “Dai e Dai” sono stati sconfitti nei giorni precedenti e al loro posto i campioni ora sono i “Tarallini”. E proprio questi ultimi si sono dovuti sfidare con in Copernicani.

La sfida tra loro però non è piaciuta al pubblico che l’ha definita una roba “imbarazzante”. Sui social infatti, durante e dopo la puntata del 29 agosto 2023, sono comparsi messaggi molto pesanti nei confronti dei due trii. “Ridateci i Dai e Dai”, “Ma come è possibile che questi hanno buttato fuori i campioni?”, “Ma come fanno i provini?”. Ma cosa ha spinto tante persone a commentare così negativamente questa partita?





Marco Liorni senza parole a Reazione a Catena: “Incredibile”

La cosa che ha mandato fuori di testa parte del pubblico a casa è stata qualche scena dell’Intesa vincente. Vi basti pensare che “I Tarallini” shanno vinto 5 parole a 2 sui “Copernicani”. Proprio così, per vincere sono bastate 5 parole azzeccate, visto che gli sfidanti ne hanno indovinate soltanto due. Tutto molto lontano dalle numerose parole indovinate dai “Dai e Dai”.

“Sembra di stare a vedere un altro programma”, commenta un altro utente. Eppure ci si aspettava che “I Tarallini”, che nella scorsa puntata hanno azzeccato ben 15 parole, vincessero ogni cosa. A qualche istante dalla fine si sono ritrovati con sole due parole in attivo. E allla fine hanno concluso con 5. Poi errori grossolani: hanno confuso i Beatles con i Queen.

#reazioneacatena@Reazione_Fan



Come diavolo hanno fatto questi tarallini ad arrivare a 15 ieri battendo i campioni lo sanno soltanto alcuni. . della trasmissione — Massimiliano Sgatti (@MassimilianoSg7) August 29, 2023

Assurdo come stasera i tarallini stiano facendo schifo e ieri CASUALMENTE 15 parole. Falsi. Solo per buttare fuori i più bravi. Vergogna #reazioneacatena #daiedaireazioneacatena — rori🍭(alla francese) (@Auroraemmaaa) August 29, 2023

E come dicevamo anche il padrone di casa Marco Liorni è rimasto senza parole nell’assistere a questa partita definita “indegna” da un altro utente sui social. “Partita assurda. Una partita che ha dell’incredibile” e non certo in senso buono. Alla fine i Tarallini arrivano al montepremi di 118 mila euro con 7.375. Ma alla fine non si portano via neanche quelli.

