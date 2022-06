“Entra la star di Sanremo”. GF Vip 7, la famosa cantante nuova concorrente: Signorini ce l’ha fatta

Fiordaliso concorrente del GF Vip 7. La cantante, che vanta nove partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002 con il brano “Accidenti a te”, secondo 361 Magazine parteciperà al programma condotto da Alfonso Signorini. Ancora nulla di ufficiale ma secondo gli esperti di gossip la suo nome sarebbe confermato.

Fiordaliso concorrente del GF Vip 7: l’indiscrezione

Fiordaliso concorrente del GF Vip 7 è l’ultimo rumor sullo show condotto da Alfonso Signorini. “Tra i nomi dei vip confermati – si legge su 361 Magazine -, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Non sappiamo se la cantante farà il suo esordio all’inizio del programma o in corsa ma le indiscrezioni in merito alla partecipazione dell’ex naufraga sarebbero ormai certe”.

Donna di carattere, oltre che per le sue canzoni divenute ormai parte della storia della musica italiana, è nota al pubblico anche per la partecipazione a diversi reality show. Quali Music Farm (nel 2004), La Talpa (nel 2008) e L’Isola dei Famosi (nel 2016). Ultima apparizione sul piccolo schermo a Il Cantante Mascherato (nel 2022). “Dall’Isola dei Famosi al GF Vip 7”. Il naufrago vuota il sacco, Alfonso Signorini festeggia