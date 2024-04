Ex inquilini del Grande Fratello all’arrembaggio del mondo dello spettacolo e non solo. Già dentro la casa alcuni concorrenti avevano raccontato di nutrire ambizioni artistiche una volta finito il reality, e ora che sono fuori ci stanno provando. I risultati al momento non sembrano arrivare. Ma è ancora presto, va detto. Nel frattempo per fare cassa a molti di loro andrebbe bene anche qualche ospitata in discoteca.

A raccontare cosa si sta muovendo dietro le quinte in queste ore è un esperto di gossip, una delle figure più informate sulle vicende legate ai concorrenti del Grande Fratello, Amedeo Venza. Il noto influencer già nei giorni scorsi aveva invitato i concorrenti non vip a tornare alla loro professione: a Giuseppe Garibaldi quindi di riprendere il grembiule da bidello e a Paolo Masella quello da macellaio. Tanto per citarne due.

Dopo il Grande Fratello, la soffiata: “I concorrenti rimarranno molto delusi”

Amedeo Venza ha ricevuto evidentemente informazioni precise perché poco fa ha pubblicato un’altra storia in cui aggiunge ulteriore carico: “Tutti o quasi gli ex gieffini sono alla ricerca disperata di serate eventi dove essere invitati a suon di gettoni. Ma mi sa che quest’estate gli toccherà accontentarsi di un biglietto omaggio o al massimo un tavolo prive in cambio di qualche storia Instagram”.

Ovviamente basterà aspettare che passi un po’ di tempo per capire se questi previsioni si realizzeranno o meno. Molti degli ex gieffini da quanto si evince dai loro profili social si sono affidati giustamente ad alcune agenzie specializzate. Riusciranno quindi a capitalizzare il momento di gloria sperando che duri il più a lungo possibile?

Sul fronte della tv invece al momento per loro sembra muoversi molto poco. Al di là di Beatrice Luzzi che sembra aver avuto la proposta per recitare in una fiction, ma a cui piacerebbe di più fare la presentatrice, tutti gli altri al momento hanno un futuro.

Un discorso separato lo merita Massimiliano Varrese, l’attore che ha nel suo curriculum esperienze come ballerino e cantante. Appena uscito dalla casa Max ha lanciato un novo disco e si appresta adesso a presentarlo in una serie di eventi ad hoc. Per altri concorrenti si parla di eventuali partecipazioni ad altri reality, ma si tratta solo di voci che al momento non trovano alcuna conferma.