Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 febbraio 2025, la casa più spiata d’Italia ha vissuto momenti di intensa emozione grazie all’ingresso di Anna Pettinelli. La celebre speaker radiofonica e docente di Amici 24 ha varcato la porta rossa per sostenere la sua cara amica Stefania Orlando e per confrontarsi direttamente con i concorrenti Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. L’amicizia tra Anna Pettinelli e Stefania Orlando è ben nota nel mondo dello spettacolo italiano.

Prima dell’ingresso di Stefania nella casa, avvenuto il 16 dicembre 2024, Anna aveva espresso pubblicamente il suo sostegno attraverso un video messaggio rivolto al conduttore Alfonso Signorini. In quel video, Anna scherzava sulla decisione di Stefania di partecipare nuovamente al reality, attribuendo la “colpa” a Signorini per averla convinta: “Mi manchi. Mi fai fare le due di notte per guardare te. Ti guardo, vedo la tristezza nei tuoi occhi. Sei stupenda, è tutto apposto e tutto perfetto ma non voglio vedere questa malinconia nei tuoi occhi. Non ci sono motivi. Quello che è successo è successo”.





Anna Pettinelli entra nella casa del Grande Fratello

Durante la diretta del 17 febbraio, Anna Pettinelli ha fatto il suo ingresso nella casa per sorprendere Stefania. Le due amiche si sono abbracciate calorosamente, condividendo parole di affetto e incoraggiamento. Anna ha ribadito il suo sostegno, esortando Stefania a mantenere la sua autenticità e determinazione all’interno del gioco. Oltre a sostenere Stefania, la presenza di Anna Pettinelli aveva un altro scopo: affrontare direttamente Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Negli ultimi tempi, infatti, si erano verificati attriti tra Stefania e i due concorrenti, con discussioni che avevano messo a dura prova l’equilibrio della casa. Anna, nota per la sua schiettezza, ha detto ai due: “Il signor e la signora arroganza. Io sono l’amica vecchia di Stefania. Ho 10 anni in più a Stefania e ho tutta la licenza di divertirmi, come tutte le donne over 50”.

E ancora Anna: “Quando uscirete vi faranno neri. L’Italia non è scema. Vi siete comportati malissimo con lei. Chiara, se ci fossi stata io al suo posto non sai come ti avrei fatta”. Interviene anche Beatrice Luzzi che dice alla collega: “Volevo consolare Alfonso: è impossibile prendere la parola con Anna. Non è un buon esempio quello che ti danno”.

