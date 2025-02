Incredibile ma vero al Grande Fratello, infatti un nuovo clamoroso errore ha scombussolato tutti i telespettatori. Avevano denunciato l’accaduto già in una delle precedenti puntate in diretta e gli autori ci sono ricascati anche nel corso della serata del 17 febbraio, poco prima che venisse annunciata una notizia molto importante direttamente dal conduttore Alfonso Signorini.

La regia del Grande Fratello ha commesso un altro errore, stando al resoconto del pubblico. Sui social hanno postato le prove della gaffe, che potrebbe innescare polemiche all’interno della produzione. Non sappiamo se anche lo stesso Signorini si farà sentire, affinché in futuro non ci siano altre disattenzioni simili.

Grande Fratello, nuovo errore durante il televoto: regia nel mirino

L’errore del Grande Fratello è arrivato prima che ci fosse l’eliminazione, tramite televoto, del concorrente Alfonso D’Apice. Ovviamente non stiamo parlando di nulla di scandaloso, nel senso che la votazione è stata regolare. Però gli autori avrebbero dovuto fare maggiormente attenzione, visto che hanno informato il pubblico prima del dovuto.

Sul social network X il profilo ufficiale del GF ha fatto uno spoiler, infatti l’eliminazione di Alfonso è stata comunicata prima che Signorini aprisse la busta e ne leggesse il contenuto. Questo quanto aveva scritto la produzione: “Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la casa del Grande Fratello è Alfonso”. E anche la scorsa volta c’era stato un errore simile, quando era stato spoilerato il nome di Jessica come preferita del pubblico.

Il post era stato cancellato dal GF, ma lo screen degli utenti è stato tempestivo e tutti avevano dunque saputo in anticipo chi sarebbe stato eliminato dal reality show.