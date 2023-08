Giallo a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio che da questa stagione andrà in onda su Discovery dopo l’addio alla Rai. Un addio condito dalle polemiche se non in una prima fase, almeno dopo quando si era scatenata la guerra degli account che la Rai non aveva voluto restituire alla trasmissione dopo la fuga sul nuovo canale. Una parentesi poi superata ed una pillola addolcita dalle parole di Fazio. “Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale”.

E ancora: “Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato”. Intanto la preparazione va avanti. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno già scelto i principali collaboratori, che faranno compagnia nel nuovo Che tempo che fa su Nove. Resteranno nel team del programma anche Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini e Mara Maionchi.





Che Tempo che fa, lanciato il secondo promo della trasmissione

Da segnalare anche la presenza di Ubaldo Pantani e di Ornella Vanoni, mentre successivamente saranno rivelati i nomi degli ospiti big. Quindi, la trasmissione sarà improntata sulla stessa linea avuta alla Rai. Nelle ore scorse è stato pubblicato il secondo promo della trasmissione e non è passata inosservata l’assenza di Filippa Lagerback.

Anche in questo promo, gli unici due presenti sono stati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nessuna traccia di Filippa Lagerback, il cui ritorno come presenza fissa del cast del programma è stato ampiamente confermato. È bastato poco, quindi, per risolvere il giallo. Intanto l’attesa sale e pare che per la nuova stagione ci saranno grandi novità. L’inizio è fissato per il 15 ottobre, a partire dalle ore 19.30.

Ci piace pensare in grande… 🦈 #CTCF – da domenica 15 ottobre sul @nove.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto saranno al lavoro nello stesso studio di Maurizio Crozza e proprio l’ormai ex presentatore Rai ha rivelato che non è da escludere che ci possa essere in futuro una collaborazione con il comico. Staremo a vedere cosa succederà.