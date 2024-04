Nuova tempesta social su Anita Olivieri: la gieffina ha pubblicato una storia facendo ironia su un’altra concorrente del Grande Fratello, ma è stata subissata dalle critiche degli utenti del web. Anita così continua a far parlare di sé come già durante il reality dove tutti l’hanno conosciuta per gli scontri con Beatrice Luzzi. Ma stavolta non è l’attrice il suo bersaglio.

Pasqua tempo di pace. Invece Anita Olivieri ha deciso di andare allo “scontro” tirando in ballo in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram una sua ex compagna di viaggio, che davanti all’affondo non è rimasta zitta, e ha risposto alla plurilaureata con una battuta bruciante.

Grande Fratello, Anita attacca Simona Tagli. Ma per lei è un boomerang

In un video Anita mostra ai suoi follower l’uovo di Pasqua che ha regalato al fidanzato Alessio Falsone con il quale sta passando alcuni giorni insieme a Milano. La foto è accompagnata da una didascalia particolare: “Comunque nessuno parla dell’uovo di Pasqua che gli ho regalato io”. La carta che avvolge l’uovo sembra rappresentare infatti un cruciverba, anche se poi si scoprirà non essere quello che immaginava Anita. “Otto verticale”, aggiunge la ragazza.

Chi ha seguito il Grande Fratello ha capito subito che il riferimento era a Simona Tagli e a una delle sue esperienze televisive del passato. Anche se Simona Tagli non ha fatto solo quello. Il cruciverbone era stato tirato fuori nel corso della discussione dentro la casa tra Simona e Greta.

La risposta della nota show girl all’aspirante vip è arrivata a stretto giro di posta con un tweet questo sì, ironico. “Wow, l’uovo di Pasqua con l’otto verticale è stata un’idea geniale!. Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all’ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!”.

Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all'ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!… pic.twitter.com/JAzjGQJQst — Simona Tagli OFFICIAL (@OFFICIALs_tagli) April 5, 2024

Come fa notare tra l’altro Biccy nei commenti il riferimento di Anita è pure sbagliato, perché quello disegnato sulla carta dell’uovo di Pasqua non è un cruciverba: “Non Anita che confonde lo Scarabeo col Cruciverba, ma ci stupiamo? Non ci stupiamo”.

Tanti i commenti a sostegno di Simona e contro Anita. “Reagire con eleganza davanti alla poraccitudine, ti si ama”: “Siate sempre Simona Tagli. E non aggiungerei altro Anzi… je piacerebbe tra 30 anni esser ricordata per una carriera in tv ed amata da chi, ora 30enne, l’ha scoperta e la stima”. “La plurilaureata che confonde lo Scarabeo con il cruciverba…lei non ce la fa a farcela, deve riconfermarsi come la più sfigata dell’edizione”.